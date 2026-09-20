Stâlp de electricitate lăsat în mijlocul drumului. Șoferii se plâng de situație

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 17:41

Un stâlp de electricitate rămas în mijlocul drumului le dă bătăi de cap șoferilor din județul Alba. Deşi în zonă nu există nicio intersecție, în loc să remedieze situația, cei care au reabilitat drumul au construit în jurul stâlpului un mic sens giratoriu.

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