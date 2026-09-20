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Locale· 1 min citire
Stâlp de electricitate lăsat în mijlocul drumului. Șoferii se plâng de situație
Stâlp de electricitate / Sursa foto - Captură video
Un stâlp de electricitate rămas în mijlocul drumului le dă bătăi de cap șoferilor din județul Alba. Deşi în zonă nu există nicio intersecție, în loc să remedieze situația, cei care au reabilitat drumul au construit în jurul stâlpului un mic sens giratoriu.
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