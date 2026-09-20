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Stâlp de electricitate lăsat în mijlocul drumului. Șoferii se plâng de situație

Stâlp de electricitate / Sursa foto - Captură video

Stâlp de electricitate / Sursa foto - Captură video

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 17:41

Un stâlp de electricitate rămas în mijlocul drumului le dă bătăi de cap șoferilor din județul Alba. Deşi în zonă nu există nicio intersecție, în loc să remedieze situația, cei care au reabilitat drumul au construit în jurul stâlpului un mic sens giratoriu.

Drum asfaltat, stâlp abandonat în mijlocul șoselei

Constructorii care au reabilitat un drum comunal din judeţul Alba au lăsat, în mijlocul şoselei, un stâlp din beton care susţine cablurile de electricitate. Soluția aleasă pentru amenajarea drumului a fost păstrarea stâlpului pe amplasament și construirea carosabilului în jurul lui.

Situația a stârnit nemulțumiri în rândul șoferilor, pentru care traficul a fost îngreunat. În cazul în care se va constata nerespectarea autorizației de construire, vinovații vor fi amendați cu cel puțin 5.000 de lei.

O situație similară a fost semnalată, în 2024 și în Arad, unde un stâlp de electricitate a rămas în mijlocul unei străzi proaspăt asfaltate, chiar în apropierea unei intersecţii.

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