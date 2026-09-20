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Incendiu de pădure în zona Mănăstirii Boia, din județul Vâlcea. Terenul accidentat îngreunează intervenția pompierilor

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 10:33

Un incendiu a izbucnit, duminică dimineață, în fondul forestier din apropierea Mănăstirii Boia, din localitatea Câineni, județul Vâlcea. Pompierii militari intervin pentru localizarea și stingerea focului, însă misiunea este îngreunată de terenul dificil.

Pompierii se deplasează pe jos către zona afectată

Potrivit reprezentanților ISU Vâlcea, la intervenție participă 22 de pompieri militari, cu șase mijloace tehnice și o dronă.

Intervenția este una dificilă din cauza accesului dificil în zona forestieră. Forțele de intervenție se deplasează pedestru către locul în care a fost observat incendiul.

Echipajele încearcă să ajungă cât mai rapid la focar pentru a limita extinderea incendiului și pentru a începe operațiunile de stingere.

Nu au fost raportate victime

Drona este utilizată pentru supravegherea zonei și pentru identificarea cât mai precisă a focarelor.

În momentul publicării acestei știri, nu au fost anunțate victime, iar intervenția pompierilor în zona forestieră din Câineni, în apropierea Mănăstirii Boia, este în dinamică.

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