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Locale· 1 min citire
Incendiu de pădure în zona Mănăstirii Boia, din județul Vâlcea. Terenul accidentat îngreunează intervenția pompierilor
FOTO: Arhivă
Un incendiu a izbucnit, duminică dimineață, în fondul forestier din apropierea Mănăstirii Boia, din localitatea Câineni, județul Vâlcea. Pompierii militari intervin pentru localizarea și stingerea focului, însă misiunea este îngreunată de terenul dificil.
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