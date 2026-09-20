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Locale· 2 min citire
Accident pe DN 14, în județul Sibiu, între o mașină și o căruță. Doi bărbați au fost răniți
FOTO: Sibiu 100
Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă seara pe DN 14, în județul Sibiu, între un autoturism și o căruță. În urma impactului, doi bărbați au fost răniți, iar traficul rutier în zonă a fost blocat complet.
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