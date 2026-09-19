Român arestat după o noapte de infracțiuni: a furat țigări și alcool, a plecat fără să plătească benzina și a condus beat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 14:10

Un tânăr de 28 de ani din județul Brașov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi comis mai multe infracțiuni într-o singură noapte, în municipiul Făgăraș. Bărbatul este acuzat că a furat alcool și țigări din mai multe magazine, a alimentat autoturismul fără să achite carburantul și produsele cumpărate și ar fi amenințat un angajat al unei benzinării.

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