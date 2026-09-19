Român arestat după o noapte de infracțiuni: a furat țigări și alcool, a plecat fără să plătească benzina și a condus beat

Un tânăr de 28 de ani din județul Brașov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi comis mai multe infracțiuni într-o singură noapte, în municipiul Făgăraș. Bărbatul este acuzat că a furat alcool și țigări din mai multe magazine, a alimentat autoturismul fără să achite carburantul și produsele cumpărate și ar fi amenințat un angajat al unei benzinării.
Incidentul s-a petrecut în noaptea de 17 spre 18 septembrie, când polițiștii au fost sesizați cu privire la o serie de furturi comise în Făgăraș.
A furat alcool și l-ar fi amenințat pe angajat
Potrivit anchetatorilor, primul incident a avut loc într-un magazin aflat în incinta unei stații de carburant. Bărbatul ar fi luat de pe raft o sticlă cu băutură alcoolică și ar fi încercat să plece fără să plătească.
Când angajatul i-ar fi cerut să achite produsul, tânărul ar fi recurs la amenințări cu acte de violență. Ulterior, acesta a părăsit magazinul și s-ar fi urcat la volanul mașinii cu care venise.
Nu s-ar fi oprit aici. În aceeași noapte, bărbatul ar fi intrat într-un alt magazin din Făgăraș, de unde ar fi sustras aproximativ 40 de pachete de țigări. După furt, a plecat rapid de la fața locului folosind același autoturism.
A alimentat mașina și a plecat fără să plătească
Ulterior, suspectul ar fi ajuns la o altă stație de carburant. Acolo ar fi alimentat autoturismul și ar fi solicitat și 10 pachete de țigări, însă ar fi părăsit stația fără să achite contravaloarea carburantului și a produselor.
Polițiștii și jandarmii au pornit în căutarea bărbatului, acesta fiind identificat ulterior într-o zonă periferică a municipiului Făgăraș.
A fost prins beat la volan
În momentul în care a fost depistat, oamenii legii au observat indicii că bărbatul consumase alcool. Acesta a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.
Analizele au indicat o alcoolemie de 1,12 grame de alcool pur la litru de sânge, potrivit informațiilor transmise de Poliția Brașov.
Bărbatul a fost inițial reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat Judecătoriei Făgăraș, iar instanța a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Tânărul este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, tâlhărie calificată și furt calificat. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.