Scurgere de gaze în Timiș. Locuitorii au fost evacuați de urgență

Alertă în Sânnicolau Mare, județul Timiș, după ce o conductă de gaze naturale s-a fisurat pe strada Nicolae Bălcescu. O cantitate importantă de gaz s-a acumulat în atmosferă, iar autoritățile au decis evacuarea locuitorilor de pe o rază de aproximativ 500 de metri. Pompierii, polițiștii și jandarmii au intervenit pentru securizarea zonei.
Incidentul a fost semnalat în cursul serii trecute, iar pompierii au fost solicitați în jurul orei 18:40 pentru a interveni și pentru a preveni producerea unui incendiu sau a unei explozii.
Conductă de gaze fisurată pe strada Nicolae Bălcescu
La locul incidentului au fost mobilizate de urgență trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Sânnicolau Mare, arată radiotimișoara.ro.
Pentru gestionarea situației a fost trimisă și o autospecială CBRN din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Timișoara, având în vedere cantitatea de gaze eliberată în atmosferă.
Pompierii au instituit măsurile necesare de siguranță și au monitorizat permanent zona afectată.
Evacuare pe o rază de aproximativ 500 de metri
Din cauza scurgerii de gaze, autoritățile au decis evacuarea persoanelor aflate în zona considerată periculoasă.
Locuitorii de pe o rază de aproximativ 500 de metri în jurul conductei fisurate au fost evacuați temporar din locuințe. La operațiune au participat și echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Timiș și Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș.
Măsura a fost luată preventiv, pentru reducerea riscului în cazul unei aprinderi accidentale a gazelor.
Operatorul de gaze, chemat pentru remedierea avariei
Operatorul de distribuție a gazelor naturale a fost anunțat imediat după producerea incidentului și a trimis o echipă specializată pentru intervenție.
Prioritatea a fost oprirea alimentării în zona afectată și eliminarea sursei scurgerii, după care urmau să fie efectuate lucrările necesare pentru remedierea conductei.
Pompierii au rămas în dispozitiv pe durata intervenției, pentru a putea acționa imediat în cazul apariției unei situații de urgență.
Alimentarea cu gaze a fost oprită. Locuitorii s-au întors acasă
Ulterior, echipele distribuitorului au reușit să oprească alimentarea cu gaze naturale în zona afectată de pe strada Nicolae Bălcescu.
În urma acestei intervenții, pericolul iminent a fost înlăturat. Autoritățile au anunțat că, începând cu ora 21:00, persoanele evacuate au putut reveni în locuințele lor.
Totuși, intervenția nu a fost considerată complet încheiată.
Pentru siguranța locuitorilor și prevenirea oricărui incident, pompierii au decis să mențină un dispozitiv de intervenție la fața locului și pe timpul nopții.
O autospecială de stingere, împreună cu echipajul aferent, a rămas în zonă până la finalizarea lucrărilor efectuate de operatorul de gaze.
Echipele specializate continuă intervenția pentru remedierea avariei produse la conducta de pe stradă.