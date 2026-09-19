Scurgere de gaze în Timiș. Locuitorii au fost evacuați de urgență

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 08:15

Alertă în Sânnicolau Mare, județul Timiș, după ce o conductă de gaze naturale s-a fisurat pe strada Nicolae Bălcescu. O cantitate importantă de gaz s-a acumulat în atmosferă, iar autoritățile au decis evacuarea locuitorilor de pe o rază de aproximativ 500 de metri. Pompierii, polițiștii și jandarmii au intervenit pentru securizarea zonei.

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