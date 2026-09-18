Intervenție dificilă în județul Botoșani. Bărbat de 68 de ani, salvat de pompieri dintr-o fântână adâncă de șase metri

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 09:03

Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost salvat de pompieri, în noaptea de joi spre vineri, după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ şase metri, în localitatea Bajura, judeţul Botoşani.

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