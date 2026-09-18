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Intervenție dificilă în județul Botoșani. Bărbat de 68 de ani, salvat de pompieri dintr-o fântână adâncă de șase metri

FOTO: Botoșăneanul.ro

FOTO: Botoșăneanul.ro

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 09:03

Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost salvat de pompieri, în noaptea de joi spre vineri, după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ şase metri, în localitatea Bajura, judeţul Botoşani.

Victima a fost scoasă din fântână și predată medicilor

La locul intervenţiei au fost mobilizaţi pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani, cu o autospecială de stingere şi accesorii specifice, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Botoşani.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, la sosirea salvatorilor, bărbatul se afla în fântână şi era conştient. Pompierii au intervenit pentru extragerea acestuia şi aducerea lui la suprafaţă.

După ce a fost scos din fântână, bărbatul a fost preluat de echipajul medical şi transportat la spital pentru îngrijiri şi evaluare medicală.

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