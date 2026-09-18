Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Intervenție dificilă în județul Botoșani. Bărbat de 68 de ani, salvat de pompieri dintr-o fântână adâncă de șase metri
FOTO: Botoșăneanul.ro
Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost salvat de pompieri, în noaptea de joi spre vineri, după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ şase metri, în localitatea Bajura, judeţul Botoşani.
Citește și
- 10:49Alertă în municipiul Iaşi. Recipient inscripţionat „SO₂” şi două pisici decedate, descoperite în curtea unei şcoli
- 08:38Cutremur în județul Suceava, vineri dimineața. Ce magnitudine a avut și unde a fost resimțit
- 23:16 Șofer din Cluj, reținut după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod. Era băut când a fost oprit de oamenii legii
- 22:38Accident grav în București. Un motociclist de 56 de ani a murit după ce s-a izbit de un gard
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News