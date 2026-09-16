Tânăr ucrainean, găsit epuizat în Munții Maramureșului. Era de trei zile pe drum și rămăsese fără apă și hrană

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 sept. 2026, 22:20

O intervenție a salvamontiștilor din Maramureș a demonstrat cât de important poate fi un refugiu montan într-o situație de urgență. Un ucrainean de 24 de ani, epuizat și deshidratat după trei zile petrecute pe drum, a găsit adăpost în Refugiul Speranței, de pe Vârful Pop Ivan.

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