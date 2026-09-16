Tânăr ucrainean, găsit epuizat în Munții Maramureșului. Era de trei zile pe drum și rămăsese fără apă și hrană

O intervenție a salvamontiștilor din Maramureș a demonstrat cât de important poate fi un refugiu montan într-o situație de urgență. Un ucrainean de 24 de ani, epuizat și deshidratat după trei zile petrecute pe drum, a găsit adăpost în Refugiul Speranței, de pe Vârful Pop Ivan.
Tânărul a cerut ajutor prin 112
Incidentul s-a produs în timpul nopții, când tânărul ucrainean a ajuns într-o situație în care nu mai putea continua singur deplasarea. Potrivit Salvamont Maramureș, acesta se afla de aproximativ trei zile pe drum și era puternic slăbit.
Bărbatul era epuizat fizic și deshidratat și nu mai avea nici apă, nici alimente. În aceste condiții, a apelat numărul de urgență 112 și a solicitat sprijin.
Salvatorii i-au indicat posibilitatea de a se adăposti în Refugiul Speranței, amplasat pe Vârful Pop Ivan. Tânărul a reușit să ajungă la refugiu, unde a găsit condițiile necesare pentru a se proteja de frig și de vremea dificilă și pentru a aștepta intervenția echipelor de salvare.
Refugiul Speranței, folosit pentru prima dată într-o situație reală
Salvamont Maramureș a anunțat că acesta este primul caz în care refugiul și-a îndeplinit concret rolul pentru care a fost instalat.
Construcția a fost amplasată în urmă cu aproximativ două luni într-o zonă izolată a muntelui, iar utilitatea unui asemenea adăpost fusese pusă sub semnul întrebării de unele persoane.
Situația tânărului ucrainean a arătat însă că, în cazul unei persoane aflate în dificultate, un refugiu montan poate reprezenta un punct esențial de protecție până la sosirea salvatorilor.
Salvamontiștii l-au coborât în siguranță
După primirea apelului, echipele Salvamont Maramureș au intervenit pentru recuperarea tânărului. Salvatorii au ajuns în zona montană, l-au preluat pe ucrainean și l-au coborât în siguranță din munți.
La finalul intervenției, bărbatul a fost predat reprezentanților Poliției de Frontieră Valea Vișeului.
Cazul este prezentat de Salvamont Maramureș drept prima viață protejată de noul refugiu, într-un moment în care un om aflat departe de orice localitate avea nevoie urgentă de adăpost și sprijin.
Cine a contribuit la realizarea refugiului
Refugiul Speranței de pe Pop Ivan este rezultatul unei colaborări între Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Aviație al MAI, Lions Germania, Lions România – District 124 România și Salvamont Maramureș.
Amplasarea refugiului într-o zonă greu accesibilă a generat și controverse la momentul instalării sale. Prima intervenție în care acesta a fost folosit pentru protejarea unei persoane aflate în dificultate oferă însă un exemplu concret despre utilitatea unei astfel de construcții în zonele montane izolate.
Pentru tânărul ucrainean, adăpostul a reprezentat punctul sigur în care a putut aștepta intervenția salvatorilor, după trei zile de drum în condiții dificile.