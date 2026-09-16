România ar putea începe vaccinarea oilor împotriva variolei chiar de săptămâna viitoare. Primele județe vizate

România ar putea începe chiar de săptămâna viitoare vaccinarea oilor împotriva variolei în județele Constanța și Tulcea, dacă planul de acțiune va fi aprobat vineri. Tanczos Barna spune că vaccinurile vor veni din rezerva Uniunii Europene, iar cantitatea disponibilă ar permite imunizarea efectivelor din cele două județe în câteva săptămâni.
România ar putea începe chiar de săptămâna viitoare vaccinarea oilor împotriva variolei, primele județe vizate fiind Constanța și Tulcea. Tanczos Barna spune că, dacă planul de acțiune va primi aprobarea vineri, autoritățile pot organiza imediat transportul vaccinurilor și pot porni campania de imunizare. Vaccinurile ar urma să vină din rezerva Uniunii Europene, iar cantitatea disponibilă este suficientă pentru ca efectivele din cele două județe să fie vaccinate în câteva săptămâni. ANSVSA a anunțat deja că strategia propusă pentru Dobrogea include vaccinare diferențiată, iar Comisia Europeană a pus la dispoziție 1,3 milioane de doze, dintre care un milion pentru variola ovină și caprină.
Vaccinarea ar putea începe chiar de săptămâna viitoare
Tanczos Barna spune că discuțiile despre vaccinare au început încă din prima etapă a crizei, iar România poate primi dozele necesare din banca de vaccinuri a Uniunii Europene.
„Am discutat despre vaccinare încă din prima fază. Din banca de vaccinuri a UE vom primi vaccin pentru variolă, iar cantitatea este suficient de mare ca să terminăm în câteva săptămâni vaccinarea în Constanța și Tulcea. Cu siguranță o să începem în septembrie. Dacă planul trece vineri, săptămâna viitoare putem organiza transportul vaccinurilor”, a declarat Tanczos Barna.
În cele două județe din Dobrogea este prevăzută o schemă specială de imunizare, adaptată riscului epidemiologic din zonă. În restul țării, strategia propusă vizează vaccinarea exclusiv împotriva variolei ovine și caprine.
România ar avea nevoie de câteva milioane de doze
Pentru extinderea vaccinării oilor împotriva variolei la nivel național, necesarul ar ajunge la câteva milioane de doze. Tanczos Barna estimează că numărul total ar putea rămâne sub 10 milioane, însă cantitatea exactă nu este stabilită în acest moment. Autoritățile pregătesc o procedură pentru achiziția vaccinurilor, însă ministrul spune că încearcă să găsească și o variantă prin care România să colaboreze direct cu un stat producător.
„La nivel național, pentru variolă, dacă propunerea trece în forma asta, vom avea nevoie de câteva milioane. Va fi o achiziție publică. Am cerut să nu fie una standard, care să poată fi contestată în instanță, și să încercăm o înțelegere cu un stat care produce vaccinul, astfel încât să nu fie cumpărat vaccinul la fiolă și atât, ci să existe și un acord care să implice producătorul”, a explicat ministrul.
Discuții și cu Institutul Cantacuzino
Tanczos Barna spune că au existat discuții și cu Institutul Cantacuzino pentru identificarea unei soluții care să permită pornirea cât mai rapidă a campaniei. În paralel, autoritățile analizează statele care produc sau dețin vaccinurile necesare și variantele prin care acestea pot fi aduse în România.
„Am identificat țările. Acum începem discuțiile cu țările care dețin vaccinuri, analizăm cine, cât produce și de unde putem transporta. Dar nu este domeniul meu, este strict organizat de ANSVSA”, a spus Tanczos Barna.
Pentru pestă, autoritățile încearcă să evite vaccinarea
Situația este diferită în cazul pestei micilor rumegătoare. Tanczos Barna spune că, în această etapă, planul nu prevede vaccinarea la nivel național împotriva acestei boli, pentru că numărul focarelor este redus, iar o astfel de măsură ar putea avea efecte asupra exporturilor. Autoritățile încearcă astfel să limiteze vaccinarea la zonele și bolile pentru care este necesară, astfel încât să protejeze efectivele de animale fără să apară noi restricții pentru carcase și produse lactate. Strategia transmisă Comisiei Europene merge tocmai pe o abordare diferențiată în funcție de riscul din fiecare zonă.
Exporturile de ovine rămân o problemă pentru crescători
Campania de vaccinare este legată și de încercarea autorităților de a debloca exporturile de ovine și caprine. Planul transmis la Bruxelles include măsuri de biosecuritate, trasabilitate, regionalizare și vaccinare, astfel încât România să poată relua treptat livrările către piețele externe. În iunie, restricțiile privind exporturile de ovine și caprine au fost prelungite până la sfârșitul anului, iar autoritățile încearcă acum să găsească o formulă prin care focarele să fie ținute sub control fără ca întreaga industrie să rămână blocată.