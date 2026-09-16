România ar putea începe vaccinarea oilor împotriva variolei chiar de săptămâna viitoare. Primele județe vizate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 14:52

România ar putea începe chiar de săptămâna viitoare vaccinarea oilor împotriva variolei în județele Constanța și Tulcea, dacă planul de acțiune va fi aprobat vineri. Tanczos Barna spune că vaccinurile vor veni din rezerva Uniunii Europene, iar cantitatea disponibilă ar permite imunizarea efectivelor din cele două județe în câteva săptămâni.

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