Adolescent de 15 ani, băut, la volanul unei mașini furate. S-a izbit de un gard, iar autoturismul a luat foc

Un adolescent de 15 ani din Sebeș a furat o mașină, deși nu avea permis și consumase alcool, apoi a pierdut controlul volanului și s-a izbit de gardul unei gospodării. Autoturismul s-a răsturnat și a luat foc, iar băiatul a reușit să iasă și să fugă înainte de sosirea polițiștilor.
Un adolescent de 15 ani din Sebeș a furat o mașină și a plecat la volan, deși nu avea permis de conducere și consumase alcool. Cursa s-a terminat după doar câțiva kilometri, când băiatul a pierdut controlul autoturismului și s-a izbit violent de gardul unei gospodării. Mașina s-a răsturnat și a fost cuprinsă de flăcări, însă minorul a reușit să iasă și să fugă de la locul accidentului.
Polițiștii l-au găsit ulterior la domiciliu. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar verificările au arătat că adolescentul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Adolescentul de 15 ani a furat o mașină și a plecat la volan
Băiatul ar fi consumat alcool înainte să ia autoturismul și să plece la drum prin Sebeș. Deși nu avea dreptul legal de a conduce, adolescentul a continuat deplasarea până când a pierdut controlul mașinii. Autoturismul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit cu putere de gardul unei gospodării. Impactul a fost atât de violent încât mașina s-a răsturnat, iar la scurt timp a izbucnit un incendiu.
Mașina s-a răsturnat și a luat foc
Accidentul s-a produs dimineața devreme, înainte de ora 05:00. Oamenii din zonă au auzit o bubuitură puternică și, când au ieșit din case, au văzut autoturismul în flăcări și un stâlp doborât. La sosirea pompierilor și polițiștilor, în mașină nu mai era nimeni. Adolescentul reușise să iasă din autoturism și să plece de la fața locului înainte de sosirea echipajelor de intervenție.
Minorul a fost identificat la scurt timp de polițiști, care l-au găsit la domiciliu. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au stabilit și că băiatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore
După ce adolescentul de 15 ani a furat o mașină, a condus fără permis și a provocat accidentul, polițiștii au dispus reținerea lui pentru 24 de ore. Minorul urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.