Adolescent de 15 ani, băut, la volanul unei mașini furate. S-a izbit de un gard, iar autoturismul a luat foc

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 sept. 2026, 09:30

Un adolescent de 15 ani din Sebeș a furat o mașină, deși nu avea permis și consumase alcool, apoi a pierdut controlul volanului și s-a izbit de gardul unei gospodării. Autoturismul s-a răsturnat și a luat foc, iar băiatul a reușit să iasă și să fugă înainte de sosirea polițiștilor.

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