Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
Dr. Eduard Nica, în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Care sunt costurile unei expediții pe cele mai înalte vârfuri?
Dr. Eduard Nica vine în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS și vorbește despre costurile reale ale expedițiilor montane, explicând de ce ascensiunile pe vârfurile lumii presupun investiții diferite, iar Antarctica rămâne una dintre cele mai costisitoare destinații.
Citește și
- 17:04Ediție incendiară Culisele Statului Paralel, în această seară la ora 20 si 55, cu Anca Alexandrescu
- 10:41Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Eduard Nica dezvăluie cât timp i-a luat să cucerească cele șase vârfuri
- 11:12Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Dr. Eduard Nica, în premieră la Realitatea Plus
- 09:30Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Anca Panaitescu, în premieră la Realitatea Plus: Care sunt problemele sistemului medical românesc?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News