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Ediție incendiară Culisele Statului Paralel, în această seară la ora 20 si 55, cu Anca Alexandrescu

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Scris deRealitatea.NET
Publicat8 sept. 2026, 17:04
SursăRealitatea PLUS

Ediție incendiară Culisele Statului Paralel, în această seară la ora 20 si 55. Anca Alexandrescu vine cu dezvăluiri-bombă: cum încearcă USR-iștii să îngroape scandalul întâlnirii controversate dintre Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu.

Ce au aranjat în secret, cum se lucrează în spatele ușilor închise, manevrele făcute în justiție în timp ce trâmbițează dreptatea și pozează în apărătorii adevărului. Asta în timp ce tot ei au pus pe butuci sistemul energetic din România. Demascăm tunul de 11 milioane de euro de la central-cheie pentru viitorul energetic al țării noastre. Vedeți documentele ajunse pe masa procurorilor.

Iar suveranistul vopsit Victor Ponta descoperă abia acum planul uneltit de Guvernul Bolojan să dea gazele din Marea Neagră străinilor, în timp ce românii sunt jupuiți la facturi. Ce interese ascunse are, aflați în acestă seară, de la 20.55, doar Realitatea PLUS.

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