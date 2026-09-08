Ediție incendiară Culisele Statului Paralel, în această seară la ora 20 si 55, cu Anca Alexandrescu

Publicat 8 sept. 2026, 17:04 Sursă Realitatea PLUS

Ediție incendiară Culisele Statului Paralel, în această seară la ora 20 si 55. Anca Alexandrescu vine cu dezvăluiri-bombă: cum încearcă USR-iștii să îngroape scandalul întâlnirii controversate dintre Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu.

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