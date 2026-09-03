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Bomba momentului explodează la vârful statului. Perdele de fum groase sunt lansate zilnic pentru a acoperi dosarele DNA care-l vizează pe Ilie Bolojan și loialiștii puterii ilegitime

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Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 17:25
Actualizat3 sept. 2026, 17:40
SursăRealitatea PLUS

Generalul negru trage sforile și conduce ofensiva. La ordinul lui Florian Coldea se dau atacuri coordonate la justiție, la președinte și la statul de drept.

"Salvați soldații Bolojan și Fritz" este strigătul de luptă al celor care au îngropat țara.

USR și PNL forțează liniile roșii, pun presiune pe magistrați și mută bătălia la Bruxelles. Cine oprește șantajul cu banii europeni? Peste 100 de zile de haos, un guvern în aer și audieri tensionate în Parlament. Cine preia frâiele țării? Cine face jocurile din umbră?

Ce se întâmplă pe plan extern după amenințările lansate de Putin? România, încotro? Claudiu Giurgea pune tunurile pe politicieni și demască adevărul din spatele ușilor închise.

Dezvăluirile care cutremură sistemul, astăzi, de la ora 20:55, doar la Realitatea Plus.

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