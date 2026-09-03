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Bomba momentului explodează la vârful statului. Perdele de fum groase sunt lansate zilnic pentru a acoperi dosarele DNA care-l vizează pe Ilie Bolojan și loialiștii puterii ilegitime
Publicat3 sept. 2026, 17:25
Actualizat3 sept. 2026, 17:40
SursăRealitatea PLUS
Generalul negru trage sforile și conduce ofensiva. La ordinul lui Florian Coldea se dau atacuri coordonate la justiție, la președinte și la statul de drept.
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