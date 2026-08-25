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Miza Zilei, cu Ana Maria Păcuraru, de la ora 20:55, la Realitatea PLUS. nterceptările explozive din preajma puterii, ce a turnat Cristina Trăila în fața anchetatorilor
Publicat25 aug. 2026, 17:07
SursăRealitatea PLUS
Se strânge lațul în jurul premierului Ilie Bolojan, procurorii au luat urma celor 1,5 milioane de euro dați de milionarul Fănel Bogos. Interceptările explozive din preajma puterii, ce a turnat Cristina Trăila în fața anchetatorilor, detalii incendiare în exclusivitate.
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