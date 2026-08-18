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Ediție incendiară a emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, ASTĂZI, de la ora 20:55. Anca Alexandrescu demontează propaganda

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 16:32
Actualizat18 aug. 2026, 16:34
SursăRealitatea PLUS

România, blocată la buton! Investiții strategice de miliarde de euro în energie și infrastructură sunt îngropate în instanțe. La ordinul cui acționează rețeaua de ONG-uri și cine câștigă din sabotarea țării?Demontăm pagina cu pagină propaganda! Adevărul gol-goluț despre „Amendamentul Fritz” și legea integrității.

Cum a fost spulberat narativul USR și ce se ascunde sub fardul reformist? Execuții, trădări și noile scenarii pentru ieșirea din criza politică! Cine pică, cine rămâne la masă și ce ne așteaptă Răspunsurile directe, fără menajamente! Diseară, de la 20:55, Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu. Nu rata emisiunea care schimbă jocul! La Realitatea PLUS.

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