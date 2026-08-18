Ediție incendiară a emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, ASTĂZI, de la ora 20:55. Anca Alexandrescu demontează propaganda

Publicat 18 aug. 2026, 16:32 Actualizat 18 aug. 2026, 16:34 Sursă Realitatea PLUS

România, blocată la buton! Investiții strategice de miliarde de euro în energie și infrastructură sunt îngropate în instanțe. La ordinul cui acționează rețeaua de ONG-uri și cine câștigă din sabotarea țării?Demontăm pagina cu pagină propaganda! Adevărul gol-goluț despre „Amendamentul Fritz” și legea integrității.

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