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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Un dialog în premieră cu Dr. Mihai Dobra – VIDEO

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 09:14

Într-un dialog în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”, Dr. Mihai Dobra vorbește deschis despre criza sistemului medical și riscul ca medicii valoroși să plece din România.

„Asistăm de mult la un exod al medicilor”, spune acesta, amintind că încă din promoția sa, peste 20% dintre absolvenți au ales să lucreze în străinătate.

Nu rata episodul integral, vineri, 7 august, de la ora 15:00, pe realitatea.net.

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