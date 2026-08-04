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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Un dialog în premieră cu Dr. Mihai Dobra – VIDEO
Într-un dialog în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”, Dr. Mihai Dobra vorbește deschis despre criza sistemului medical și riscul ca medicii valoroși să plece din România.
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