Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 10:14

Într-o ediție specială a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc în premieră la Realitatea Plus despre transformările profunde prin care a trecut femeia în ultimul deceniu.

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