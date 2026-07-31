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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 10:14

Într-o ediție specială a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc în premieră la Realitatea Plus despre transformările profunde prin care a trecut femeia în ultimul deceniu.

„Cred că se pune mult accent pe confort. Femeile sau mare parte din femei nu mai simt nevoia să fie atât de feminine, pentru că jobul, poate, s-a relaxat mai mult. Și atunci acest confort le face sau nu le mai motivează să-și păstreze eleganța pe care eu mi-o amintesc că era înainte.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 31 iulie, de la ora 15:00.

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