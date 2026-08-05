Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS | Dr. Mihai Dobra: „Sistemul medical are nevoie de viziune pe termen lung, nu de schimbări la câteva luni” - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 08:57

Într-un dialog în premieră la podcastul REALITATEA – Ceva-n PLUS, directorul medical al Institutului Clinic Fundeni, Dr. Mihai Dobra, vorbește deschis despre ce îl îngrijorează atât ca medic, cât și ca pacient: lipsa continuității în sănătate, nevoia de reforme reale și impactul major al digitalizării și inteligenței artificiale asupra medicinei.

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