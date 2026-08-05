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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS | Dr. Mihai Dobra: „Sistemul medical are nevoie de viziune pe termen lung, nu de schimbări la câteva luni” - VIDEO

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 08:57

Într-un dialog în premieră la podcastul REALITATEA – Ceva-n PLUS, directorul medical al Institutului Clinic Fundeni, Dr. Mihai Dobra, vorbește deschis despre ce îl îngrijorează atât ca medic, cât și ca pacient: lipsa continuității în sănătate, nevoia de reforme reale și impactul major al digitalizării și inteligenței artificiale asupra medicinei.

”Nu poți să ai proiecte pe termen lung, lăsând un ministru trei luni. ... Din poziția de director medical, am dorit să schimb multe lucruri în Fundeni. O parte din ele au putut fi fezabile, într-o echipă sudată, bazată pe încredere. Avem în momentul actual, un robot ”Da Vinci”, deci practic, am început activitatea de chirurgie robotică în Fundeni. ... Dezvoltăm. Trăim niște vremuri în care digitalizarea, transparența, proiectele de inteligență artificială și acum impactul inteligenței artificiale asupra medicinei, este enorm. Cercetarea este într-o explozie cu acest instrument, inteligența artificială.”

Nu rata episodul integral, vineri, 7 august, de la ora 15:00, pe realitatea.net.

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