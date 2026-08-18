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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu dr. Anca Bobircă
Publicat18 aug. 2026, 11:45
Actualizat18 aug. 2026, 12:00
Dr. Anca Bobircă, în premieră la Realitatea Plus, a explicat la podcastul Realitatea Plus care sunt cauzele poliartritei reumatoide, o afecțiune care afecteaza în special femeile.
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