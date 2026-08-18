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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu dr. Anca Bobircă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 11:45
Actualizat18 aug. 2026, 12:00

Dr. Anca Bobircă, în premieră la Realitatea Plus, a explicat la podcastul Realitatea Plus care sunt cauzele poliartritei reumatoide, o afecțiune care afecteaza în special femeile.

Dr. Anca Bobircă, în premieră la Realitatea Plus: „Poliartrita reumatoidă afectează mai degrabă femeile, multe de vârstă fertilă, dar, sigur, și bărbații plâng câteodată, e o vorbă celebră, și acolo o putem regăsi. Este o boală autoimună care are multă redoare și tumefacție, dar și dizabilitate matinală, adică în fiecare zi e greu la trezire.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, de la ora 15:00.

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