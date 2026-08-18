Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu dr. Anca Bobircă

Publicat 18 aug. 2026, 11:45 Actualizat 18 aug. 2026, 12:00

Dr. Anca Bobircă, în premieră la Realitatea Plus, a explicat la podcastul Realitatea Plus care sunt cauzele poliartritei reumatoide, o afecțiune care afecteaza în special femeile.

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