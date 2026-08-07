Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Un dialog în premieră cu Dr. Mihai Dobra - VIDEO
Publicat7 aug. 2026, 07:56
SursăRealitatea PLUS
În premieră la „Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS”, Dr. Mihai Dobra vorbește deschis despre parcursul său profesional, valorile care îl definesc și omul din spatele halatului alb.
Citește și
- 09:02Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Un dialog în premieră cu Dr. Mihai Dobra: De ce e important să mergem la medic la timp?
- 08:57Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS | Dr. Mihai Dobra: „Sistemul medical are nevoie de viziune pe termen lung, nu de schimbări la câteva luni” - VIDEO
- 09:14Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Un dialog în premieră cu Dr. Mihai Dobra – VIDEO
- 12:15Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Un dialog în premieră cu Dr. Mihai Dobra – VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News