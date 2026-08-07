Realitatea.NET
Promo· 1 min citire

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Un dialog în premieră cu Dr. Mihai Dobra - VIDEO

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 07:56
SursăRealitatea PLUS

În premieră la „Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS”, Dr. Mihai Dobra vorbește deschis despre parcursul său profesional, valorile care îl definesc și omul din spatele halatului alb.

Într-o ediție specială a podcastului „REALITATEA – Ceva-n PLUS”, Dr. Mihai Dobra vorbește deschis despre relația dintre medic și pacient și despre rolul empatiei în actul medical. Medicul explică de ce siguranța profesională trebuie echilibrată cu comunicarea și susține că un bun specialist are nevoie nu doar de competențe medicale, ci și de abilități de psiholog.

Nu rata episodul integral, vineri, 7 august, de la ora 15:00, pe realitatea.net.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

podcast realitateamihai dobra

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Promo

Mai Multe