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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Un dialog în premieră cu Dr. Mihai Dobra: De ce e important să mergem la medic la timp?
În podcastul REALITATEA – Ceva-n PLUS, Dr. Mihai Dobra explică, într-un dialog în premieră, de ce prezentarea la medic la primele simptome poate face diferența dintre o problemă tratabilă și una gravă. „Cu cât ajungeți mai repede la medic, cu atât este mai mare probabilitatea de a ajunge la acel cuvânt: vindecare”, subliniază specialistul.
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