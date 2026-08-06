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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Un dialog în premieră cu Dr. Mihai Dobra: De ce e important să mergem la medic la timp?

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 09:02

În podcastul REALITATEA – Ceva-n PLUS, Dr. Mihai Dobra explică, într-un dialog în premieră, de ce prezentarea la medic la primele simptome poate face diferența dintre o problemă tratabilă și una gravă. „Cu cât ajungeți mai repede la medic, cu atât este mai mare probabilitatea de a ajunge la acel cuvânt: vindecare”, subliniază specialistul.

În premieră la „Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS”, Dr. Mihai Dobra vorbește deschis despre parcursul său profesional, valorile care îl definesc și omul din spatele halatului alb.

Nu rata episodul integral, vineri, 7 august, de la ora 15:00, pe realitatea.net.

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