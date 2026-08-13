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20:50 - Ediție explozivă Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 16:30

România este în pragul unui blocaj energetic total! Diseară, de la ora 20:55, Anca Alexandrescu îi demască pe incompetenții care au pus siguranța națională în pericol prin provocarea crizei fără precedent din energie. Omul care știe cine a provocat criza energetică vine în platou, cu toate documentele în exclusivitate, pe care le ascund de frica cătușelor. Măștile cad în direct!

Aflați cine execută orbște ordinele venite de la Bruxelles pentru închiderea minelor și a centralelor pe cărbune, în timp ce românii sunt trimiși de Bolojan să aprindă lămpile pe gaz și lumânările în case.

Cine trage sforile din umbră și cine plătește nota de plată? Diseară, de la 20:55, la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu. Doar pe Realitatea PLUS! Puneți adevărul pe primul loc!

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