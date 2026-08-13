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20:50 - Ediție explozivă Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu
România este în pragul unui blocaj energetic total! Diseară, de la ora 20:55, Anca Alexandrescu îi demască pe incompetenții care au pus siguranța națională în pericol prin provocarea crizei fără precedent din energie. Omul care știe cine a provocat criza energetică vine în platou, cu toate documentele în exclusivitate, pe care le ascund de frica cătușelor. Măștile cad în direct!
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