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Politica· 2 min citire
Camera Deputaților se reunește în sesiune extraordinară pe 11 și 12 august. Pentru ce vin aleșii din vacanță
Camera Deputaților se reunește în sesiune extraordinară
Publicat6 aug. 2026, 18:35
SursăAgerpres
Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat, joi, convocarea unei sesiuni extraordinare în zilele de 11 și 12 august, pe ordinea de zi fiind trei proiecte de lege și o propunere legislativă.
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