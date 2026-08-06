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Camera Deputaților se reunește în sesiune extraordinară pe 11 și 12 august. Pentru ce vin aleșii din vacanță

Camera Deputaților se reunește în sesiune extraordinară

Camera Deputaților se reunește în sesiune extraordinară

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 18:35
SursăAgerpres

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat, joi, convocarea unei sesiuni extraordinare în zilele de 11 și 12 august, pe ordinea de zi fiind trei proiecte de lege și o propunere legislativă.

Pe ordinea de zi aprobată de conducerea Camerei Deputaților se află proiectul de lege privind completarea Legii nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Camera Deputaților este for decizional pentru acest act normativ.

Un alt proiect de lege de pe ordinea de zi vizează modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2025 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025 - 30 iunie 2025, respectiv măsurile aplicabile clienților finali din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025 - 31 martie 2026, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei. Și în acest caz Camera Deputaților este for decizional.

În sesiunea de săptămâna viitoare se va dezbate și propunerea legislativă pentru abrogarea art. LIX din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea art. 208 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023. Camera Deputaților este prima Cameră legislativă sesizată.

Tot pe ordinea de zi se află proiectul de lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Camera Deputaților fiind for decizional.

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