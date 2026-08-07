Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Bolojan și USR ar putea pierde puterea. Noile scenariile ale formarii viitorului guvern - SURSE

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 10:39
SursăRealitatea PLUS

Ipocrizia lui Bolojan atinge noi cote. A spus că tara este in criză deoarece guvernul a fost dat jos, dar nu a fost nimeni pus in loc. Între timp, liderii sunt așteptați săptămâna viitoare la Palatul Cotroceni pentru noi consultări pentru găsirea unei majorități. Potrivit unor surse, Ilie Bolojan și cei din USR ar putea pierde puterea: principalul scenariu luat în calcul este cel al unui Guvern PSD-UDMR-minorități, la care să se adauge și aripa conservatoare din PNL.

Săptămâna viitoare sunt așteptați liderii la Palatul Cotroceni, pentru că se caută în continuare varianta de guvern. Conform surselor Realitatea PLUS, în prima săptămână din luna septembrie ar putea să fie învestit un nou guvern, iar principalul scenariu luat în calcul este acela al unui guvern politic din care să facă parte PSD, UDMR, minoritățile, dar și aripa conservatoare din PNL și, posibil, și grupurile mai mici din Parlament, dar cu un premier tehnocrat este principalul scenariu, iar aici este vehiculat din nou numele lui Alexandru Nazare.

Nu este exclusă nici acum varianta unui premier politic în persoana lui Sorin Grindeanu. De asemenea, nu este exclusă nicio altă variantă de premier, atâta timp cât toate partidele vor cădea de acord și va exista o majoritate în Parlament.

Această variantă, conform surselor Realitatea PLUS, ar avea în jur de 240 de voturi, deci suficiente pentru învestirea unui nou guvern.

Dar, în tot acest timp, premierul demis Ilie Bolojan a declarat că ar susține varianta unui guvern tehnocrat, o variantă care a fost anterior propusă de președintele Nicușor Dan, dar care a fost respinsă la acel moment inclusiv de Partidul Național Liberal și inclusiv de Ilie Bolojan.

Acum însă ar accepta această variantă, însă doar dacă guvernul tehnocrat ar aplica în continuare măsuri de reducere a deficitului.

Principalul scenariu acum este altul, și anume un guvern politic, și aceasta va fi probabil principala temă de discuție săptămâna viitoare.

Rămâne de văzut dacă se va ajunge atunci la o majoritate, pentru că noul guvern va avea clar nevoie de o majoritate stabilă în Parlament, având în vedere că are de luat măsuri dificile și trebuie inclusiv să crească pensiile și salariile la începutul anului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

bolojannazareguverngrindeanuUSR

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe