Bolojan și USR ar putea pierde puterea. Noile scenariile ale formarii viitorului guvern - SURSE

Publicat 7 aug. 2026, 10:39 Sursă Realitatea PLUS

Ipocrizia lui Bolojan atinge noi cote. A spus că tara este in criză deoarece guvernul a fost dat jos, dar nu a fost nimeni pus in loc. Între timp, liderii sunt așteptați săptămâna viitoare la Palatul Cotroceni pentru noi consultări pentru găsirea unei majorități. Potrivit unor surse, Ilie Bolojan și cei din USR ar putea pierde puterea: principalul scenariu luat în calcul este cel al unui Guvern PSD-UDMR-minorități, la care să se adauge și aripa conservatoare din PNL.

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