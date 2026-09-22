Mărturie importantă în dosarul lui Călin Georgescu. Ion Negoescu ar fi colaborat cu DIICOT și a rămas martor în dosar

Publicat 22 sept. 2026, 11:02 Sursă Realitatea PLUS

Ion Negoescu, apropiat al lui Călin Georgescu și persoana care ar fi făcut legătura dintre fostul candidat la alegerile prezidențiale și omul de afaceri Răzvan Leu, a fost audiat luni de procurorii DIICOT în calitate de martor.

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