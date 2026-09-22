Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Mărturie importantă în dosarul lui Călin Georgescu. Ion Negoescu ar fi colaborat cu DIICOT și a rămas martor în dosar

Calin Georgescu reținut. (Inquam photos/ George Călin)

Calin Georgescu reținut. (Inquam photos/ George Călin)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 sept. 2026, 11:02
SursăRealitatea PLUS

Ion Negoescu, apropiat al lui Călin Georgescu și persoana care ar fi făcut legătura dintre fostul candidat la alegerile prezidențiale și omul de afaceri Răzvan Leu, a fost audiat luni de procurorii DIICOT în calitate de martor.

Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS pe surse, Negoescu ar fi colaborat cu anchetatorii și ar fi oferit informațiile pe care le avea despre afacerea verificată de procurori. În urma audierilor, acesta și-ar fi păstrat calitatea de martor în dosar.

Ion Negoescu, audiat în calitate de martor

Sursele citate susțin că exista posibilitatea ca, în funcție de datele rezultate din audieri, situația sa procedurală să fie reevaluată. Ion Negoescu ar fi ales însă să ofere anchetatorilor informațiile pe care le deținea, iar la finalul audierii a rămas martor. Mărturia sa este analizată în contextul dosarului în care este cercetat Călin Georgescu, în care procurorii verifică un presupus mecanism prin care unui om de afaceri i-ar fi fost promisă o finanțare de milioane de euro în schimbul depunerii unor garanții.

Potrivit informațiilor apărute în dosar, Ion Negoescu ar fi avut legături atât cu Călin Georgescu, cât și cu Răzvan Leu, omul de afaceri despre care presa a relatat că este persoana care reclamă prejudiciul de peste un milion de euro.

Călin Georgescu și Ionel Rusen, reținuți în același dosar

Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au fost reținuți luni de procurorii DIICOT. Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. DIICOT a anunțat că urmează să sesizeze Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta vizează un presupus mecanism prin care o persoană ar fi fost convinsă să transfere peste 1,1 milioane de euro drept garanție pentru obținerea unei finanțări din străinătate.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dosar calin georgescu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe