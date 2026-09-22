Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Mărturie importantă în dosarul lui Călin Georgescu. Ion Negoescu ar fi colaborat cu DIICOT și a rămas martor în dosar
Calin Georgescu reținut. (Inquam photos/ George Călin)
Publicat22 sept. 2026, 11:02
SursăRealitatea PLUS
Ion Negoescu, apropiat al lui Călin Georgescu și persoana care ar fi făcut legătura dintre fostul candidat la alegerile prezidențiale și omul de afaceri Răzvan Leu, a fost audiat luni de procurorii DIICOT în calitate de martor.
Citește și
- 13:17Ce scrie presa din străinătate despre dosarul lui Călin Georgescu. Cazul de 1,1 milioane de euro, relatat de Reuters, Euronews, EFE, Kyiv Independent și DW
- 12:26Siegfried Mureșan, întâlnire cu grupurile parlamentare ale PNL. Premierul desemnat își prezintă prioritățile programului de guvernare
- 12:12Analiza lui Ion Cristoiu cu privire la dosarul lui Călin Georgescu. Ce spune despre banca
- 11:28Bolojan și șefa CCR, absenți pentru a treia oară de la audieri. Vor fi chemați din nou în Parlament
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News