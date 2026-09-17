Vocea poate fi clonată, iar numărul afișat poate fi fals. Noua metodă de fraudă care se extinde în România

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 sept. 2026, 11:23

Fraudele prin telefon au ajuns să reprezinte 42% dintre incidentele raportate către DNSC în prima jumătate a anului 2026. Atacatorii pot clona vocea și pot falsifica numărul afișat pe ecran, astfel încât apelul să pară venit chiar de la o bancă.

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