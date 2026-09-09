Fraudă prin SMS în numele firmelor de curierat. Peste un milion de români, ținta escrocilor

Publicat 9 sept. 2026, 13:15 Actualizat 9 sept. 2026, 13:21

Peste un milion de români au primit SMS-uri frauduloase în cadrul unei singure scheme care folosește pretextul livrării unor colete. Atacatorii trimit mesaje despre taxe urgente sau probleme cu livrarea pentru a obține date personale și bancare.

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