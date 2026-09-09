Fraudă prin SMS în numele firmelor de curierat. Peste un milion de români, ținta escrocilor

Peste un milion de români au primit SMS-uri frauduloase în cadrul unei singure scheme care folosește pretextul livrării unor colete. Atacatorii trimit mesaje despre taxe urgente sau probleme cu livrarea pentru a obține date personale și bancare.
Peste un milion de persoane din România au primit SMS-uri frauduloase în cadrul unei singure scheme de înșelătorie în care atacatorii se folosesc de identitatea unor companii de curierat. Mesajele anunță, de regulă, o problemă cu livrarea unui colet și cer victimei să acționeze rapid.
În unele cazuri este solicitată plata unei presupuse taxe, iar în altele destinatarului i se cere să confirme adresa sau să aleagă un punct de ridicare. Linkurile incluse în astfel de mesaje pot duce către pagini false construite pentru a fura date personale sau bancare, conform DNSC.
Cum funcționează frauda cu mesajele despre colete?
Frauda începe cu un SMS sau un mesaj pe WhatsApp care pare să provină de la o firmă de curierat. Destinatarul este informat că există o problemă cu livrarea și i se cere să completeze anumite informații sau să facă o plată.
Alertă DNSC. Val de atacuri cibernetice pe WhatsApp. Firmele de curierat, folosite ca paravan pentru furtul de date
Mesajele pot solicita confirmarea sau completarea adresei, alegerea unui automat pentru ridicarea coletului ori achitarea urgentă a unei presupuse taxe de livrare sau depozitare.
Pentru rezolvarea așa-zisei probleme, utilizatorului îi este trimis un link. Acesta nu duce însă către site-ul real al companiei de curierat, ci către o pagină falsă care imită site-ul oficial.
Ce urmăresc atacatorii să obțină?
Scopul atacatorilor este obținerea datelor personale sau bancare ale victimelor. În unele situații, linkurile pot fi folosite inclusiv pentru preluarea accesului la conturile de WhatsApp. Astfel de fraude se bazează în principal pe tehnici de inginerie socială. Infractorii încearcă să câștige încrederea victimei folosind numele unei companii cunoscute și profită de faptul că foarte mulți oameni așteaptă în mod obișnuit colete.
Una dintre principalele metode folosite este crearea unei false senzații de urgență. Victima poate fi avertizată că expedierea va fi returnată dacă nu completează imediat datele sau că o anumită taxă trebuie plătită într-un timp foarte scurt. Atacatorii modifică uneori foarte puțin numele expeditorului sau adresa site-ului, inclusiv prin înlocuirea unei litere cu o cifră, astfel încât diferența față de varianta legitimă să fie greu de observat.
„De cele mai multe ori, utilizatorii cad în plasa atacatorilor pentru că nu sunt atenți, nu pentru că nu știu. Infractorii folosesc tehnici de inginerie socială care ne activează emoțiile și ne împing să acționăm rapid, sub presiunea urgenței”, a explicat Mihai Rotariu, manager în cadrul DNSC.
Ce trebuie să verifici înainte să accesezi un link primit prin SMS?
Linkurile primite prin mesaje nesolicitate sau suspecte nu trebuie accesate înainte de verificarea atentă a expeditorului și a adresei site-ului către care trimit. O atenție sporită trebuie acordată în special mesajelor care cer o plată rapidă sau confirmarea urgentă a unei livrări. Parolele, codurile de autentificare sau verificare, codurile WhatsApp și datele cardului bancar nu trebuie trimise prin SMS.
Cum verifici dacă mesajul despre colet este real?
Dacă primești un mesaj despre o presupusă problemă cu un colet, situația livrării trebuie verificată separat, folosind canalele oficiale ale firmei de curierat. Numărul AWB poate fi introdus direct pe site-ul sau în aplicația oficială a companiei, fără accesarea linkului primit prin SMS sau WhatsApp. Un mesaj care cere o plată urgentă, folosește un link suspect sau încearcă să te grăbească trebuie tratat cu precauție.