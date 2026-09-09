Vorbești singur cu voce tare? Ce spun psihologii despre acest obicei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 sept. 2026, 12:27

Dacă te surprinzi vorbind singur în timp ce faci curățenie sau alte activități prin casă, acest obicei nu este neapărat un motiv de îngrijorare. Vorbirea cu voce tare poate ajuta la concentrare, organizarea gândurilor, memorie și gestionarea emoțiilor.

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