Vorbești singur cu voce tare? Ce spun psihologii despre acest obicei

Dacă te surprinzi vorbind singur în timp ce faci curățenie sau alte activități prin casă, acest obicei nu este neapărat un motiv de îngrijorare. Vorbirea cu voce tare poate ajuta la concentrare, organizarea gândurilor, memorie și gestionarea emoțiilor.
Dacă te surprinzi vorbind singur în timp ce faci curățenie, gătești sau îți organizezi lucrurile prin casă, nu înseamnă automat că este ceva în neregulă. Psihologia numește acest comportament „vorbire privată”, iar cercetările arată că el poate avea un rol util în concentrare, memorie și organizarea gândurilor, conform Blic.
De multe ori, oamenii își exprimă cu voce tare pașii pe care trebuie să îi urmeze sau spun pur și simplu ceea ce gândesc. Acest lucru îi poate ajuta să rămână atenți la sarcina pe care o au de făcut.
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De ce vorbim singuri uneori?
Vorbitul singur poate funcționa ca un ghid atunci când avem de îndeplinit o sarcină, mai ales dacă aceasta presupune mai mulți pași sau luarea unei decizii.
De exemplu, în timp ce faci treburi casnice, se poate întâmpla să spui cu voce tare ce urmează să faci. În acest fel, îți poți organiza mai ușor activitatea și îți poți păstra atenția asupra lucrurilor importante, fără să fii distras de alte gânduri.
Poate vorbitul singur să ajute la concentrare și memorie?
Vorbitul cu voce tare poate avea un rol în menținerea concentrării și poate susține memoria în anumite situații. Atunci când o persoană își formulează verbal gândurile, informația poate deveni mai ușor de urmărit și de organizat.
Un studiu publicat în 2023 a arătat că adulții au obținut rezultate mai bune la testele de memorie vizual-spațială atunci când au vorbit cu voce tare cu ei înșiși.
Cum poate ajuta vorbitul singur la gestionarea emoțiilor?
Dialogul cu tine însuți poate contribui și la reglarea emoțiilor. Uneori, exprimarea gândurilor cu voce tare poate ajuta la calmare, motivare sau gestionarea mai ușoară a stresului.
Acest tip de dialog poate fi util și atunci când încerci să pui ordine într-o situație complicată, să găsești o soluție la o problemă sau să îți clarifici ce ai de făcut în continuare.
Este un motiv de îngrijorare dacă vorbești singur?
Simplul fapt că te surprinzi vorbind singur nu reprezintă, în sine, un motiv de îngrijorare. Este un comportament comun și poate fi o modalitate prin care îți organizezi mai bine gândurile și activitățile.
În viața de zi cu zi, vorbitul cu voce tare poate ajuta la menținerea atenției, la structurarea unei sarcini și la gestionarea mai ușoară a momentelor stresante.