Șeful CNAS recunoaște problemele de la e-SănătateaMea. Cât timp va dura remedierea și ce se schimbă pentru pacienți

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 sept. 2026, 08:18

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, spune că autoritățile au decis să lanseze e-SănătateaMea chiar dacă erau posibile sincope, pentru a nu amâna digitalizarea sistemului medical. Potrivit acestuia, etapa de corectare și operaționalizare completă ar urma să dureze aproximativ două-trei luni.

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