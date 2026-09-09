Șeful CNAS recunoaște problemele de la e-SănătateaMea. Cât timp va dura remedierea și ce se schimbă pentru pacienți

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, spune că autoritățile au decis să lanseze e-SănătateaMea chiar dacă erau posibile sincope, pentru a nu amâna digitalizarea sistemului medical. Potrivit acestuia, etapa de corectare și operaționalizare completă ar urma să dureze aproximativ două-trei luni.
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, spune că autoritățile și-au asumat eventualele probleme care puteau apărea la lansarea platformei e-SănătateaMea, pentru a nu întârzia digitalizarea sistemului medical. Potrivit declarațiilor făcute marți seară la Medika TV și citate de News.ro, CNAS estimează că etapa de operaționalizare și corectare a problemelor ar urma să dureze aproximativ două-trei luni.
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De ce a fost lansată e-SănătateaMea chiar dacă puteau apărea probleme?
Horațiu Moldovan spune că autoritățile au preferat să pună în funcțiune cea mai mare parte a platformei și să corecteze ulterior eventualele probleme, în loc să amâne digitalizarea sistemului medical.
"Este un instrument viu, o opţiune în plus pentru pacienţi. E vorba de foarte multe schimbări, foarte multă informaţie şi, asumându-ne criticile inerente, am decis să operaţionalizăm mai multe module, aproximativ 10 module din cele 12 pe care portalul le are, tocmai pentru că nu am vrut ca, de teama criticilor, să amânăm decizii importante în sănătate, să amânăm digitalizarea sănătăţii şi contactul pacientului cu sistemul medical. (...) Noi ne-am propus şi estimăm că această etapă de operaţionalizare şi corectare a problemelor inerente care pot să apară şi a situaţiilor neprevăzute din etapa de dezvoltare să dureze aproximativ două-trei luni şi lucrăm intens pentru treaba aceasta", a afirmat Horaţiu Moldovan, marţi seară.
Potrivit președintelui CNAS, procesul de testare este necesar pentru protejarea datelor medicale ale asiguraților. Horațiu Moldovan a explicat că autoritățile trebuie să se asigure că înscrierea și folosirea platformei sunt făcute doar de persoanele cărora le aparțin datele respective.
Cum se face înscrierea în e-SănătateaMea?
Înscrierea în platforma e-SănătateaMea se face prin ROeID, sistemul de identitate digitală dezvoltat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, potrivit lui Horațiu Moldovan.
"De aceea am ales înscrierea în această platformă prin portalul ROeID, portalul dezvoltat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Este metoda prin care statul român conferă siguranţa identităţii digitale a persoanei respective", a subliniat Horaţiu Moldovan.
Potrivit președintelui CNAS, în prima etapă au fost procesate și validate 5.000 de solicitări pe zi pentru crearea conturilor, iar ulterior capacitatea a crescut la peste 20.000 de conturi zilnic.
Când ar putea deveni înscrierea automată?
Horațiu Moldovan spune că platforma ROeID se află în prezent într-un audit european, iar după finalizarea acestuia, dacă sistemul va respecta normele europene, înrolarea automată a conturilor ar putea începe din luna următoare.
Potrivit oficialului CNAS, după implementarea noii proceduri, aproximativ 10% dintre solicitările de înscriere ar mai urma să fie procesate manual. Tot potrivit lui Horațiu Moldovan, procedura de înrolare ar urma să dureze aproximativ 10-15 minute.
"Din momentul acela, vom vorbi de o capacitate practic nelimitată şi în câteva zile se pot înrola milioane de utilizatori", a explicat Horaţiu Moldovan.
Ce probleme au fost semnalate după lansarea platformei?
La momentul lansării e-SănătateaMea, mai mulți utilizatori au raportat probleme la conectarea în platformă. Potrivit aceleiași surse, pacienții ar urma să poată vedea online informații medicale precum rețetele din ultimii 5 ani, biletele de trimitere și investigațiile, dar și să își facă programări online la cabinetele și unitățile medicale aflate în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. De asemenea, medicii vor putea avea acces, cu acordul pacientului, la istoricul medical al acestuia, indiferent de unitatea sanitară în care au fost făcute consultațiile sau investigațiile.