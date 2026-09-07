Mașinile zburătoare se apropie de realitate. Compania care vrea să le producă în Europa a primit o aprobare importantă

Compania PAL-V a primit autorizația europeană pentru fabricarea produselor aeronautice, deschizând calea către producția industrială a vehiculelor sale FlyDrive. Mașinile zburătoare nu au însă încă aprobarea finală pentru zbor.
PAL-V a primit autorizația europeană pentru producție
Compania olandeză PAL-V, specializată în dezvoltarea unor vehicule care pot circula atât pe șosea, cât și în aer, a făcut un pas important către producția industrială a așa-numitelor „mașini zburătoare”.
Producătorul din Țările de Jos a anunțat luni că a obținut o autorizație de producție, cunoscută sub denumirea de POA. Certificarea permite fabricarea de produse aeronautice în conformitate cu standardele stabilite de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, EASA.
Prin această aprobare, PAL-V are acum autorizațiile de producție necesare atât pentru sectorul auto, cât și pentru cel aeronautic. Compania poate astfel să își pregătească vehiculele pentru fabricarea la scară industrială.
Autorizația nu înseamnă că mașinile pot zbura deja
Aprobarea obținută de PAL-V nu reprezintă însă certificarea finală care permite vehiculelor să fie utilizate ca aeronave.
Autorizația confirmă că sistemul de producție al companiei respectă cerințele necesare pentru fabricarea unor produse apte de navigabilitate. Pentru ca vehiculele să poată fi lansate efectiv pe piață și folosite în zbor, PAL-V trebuie să parcurgă și etapa de certificare a vehiculului propriu-zis.
Fondatorul și CEO-ul companiei, Robert Dingemanse, consideră obținerea autorizației un moment important pentru dezvoltarea proiectului.
„Aceasta este o etapă importantă pentru PAL-V. Confirmă că nu numai că am dezvoltat o platformă revoluționară pentru produsele FlyDrive, dar am construit și o organizație de talie mondială capabilă să dezvolte, să certifice și să fabrice produse apte de navigabilitate”, a declarat fondatorul și CEO-ul companiei, Robert Dingemanse.
Compania susține că este prima din segmentul FlyDrive cu această aprobare
PAL-V își încadrează vehiculele în segmentul FlyDrive al mobilității aeriene avansate. Compania susține că este prima organizație din această categorie care obține aprobarea europeană pentru producție.
Potrivit producătorului, această certificare o plasează „înaintea inițiativelor americane și chineze” în ceea ce privește obținerea unei astfel de aprobări europene.
Cum ar urma să fie folosite mașinile zburătoare
PAL-V nu își prezintă vehiculele doar ca pe o soluție pentru deplasarea obișnuită. Compania le promovează în special pentru profesioniști și organizații care trebuie să ajungă rapid în zone dificil accesibile.
Printre utilizările avute în vedere se numără transportul specialiștilor, livrarea unor bunuri esențiale și deplasarea personalului implicat în operațiuni de urgență.
Conceptul presupune combinarea celor două moduri de transport. O parte a traseului ar putea fi parcursă pe cale aeriană, după care vehiculul ar putea continua deplasarea pe șosea imediat după aterizare, fără ca utilizatorul să fie nevoit să schimbe mijlocul de transport.
PAL-V spune că are producția acoperită pentru trei ani
Compania susține că dispune de rezerve suficiente pentru a acoperi primii trei ani de producție. PAL-V nu a precizat însă în comunicatul de presă când estimează că va obține certificarea necesară pentru lansarea vehiculelor pe piață.
Mai este necesară omologarea vehiculului în sine. Producătorul va trebui să demonstreze că „mașina zburătoare” îndeplinește standardele de siguranță necesare pentru a putea fi utilizată ca aeronavă.
Ce viteze pot atinge vehiculele PAL-V
Potrivit producătorului, vehiculele dezvoltate de PAL-V pot ajunge la viteze de 160 de kilometri pe oră atunci când circulă pe șosea.
În modul aerian, viteza maximă anunțată de companie ajunge la 500 de kilometri pe oră.
Utilizarea acestor vehicule va presupune însă mai mult decât un simplu permis auto. Pentru a conduce și pilota „mașinile zburătoare”, utilizatorii vor avea nevoie atât de permis de conducere, cât și de permis de pilot.