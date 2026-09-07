Mașinile zburătoare se apropie de realitate. Compania care vrea să le producă în Europa a primit o aprobare importantă

Publicat 7 sept. 2026, 18:56 Sursă Agerpres

Compania PAL-V a primit autorizația europeană pentru fabricarea produselor aeronautice, deschizând calea către producția industrială a vehiculelor sale FlyDrive. Mașinile zburătoare nu au însă încă aprobarea finală pentru zbor.

Distribuie articolul