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Social· 1 min citire
Moarte învăluită în mister la Constanța: o femeie a căzut de la etajul 10
Ambulanță
O femeie de aproximativ 30 de ani a murit, luni, după ce a căzut de la etajul zece al unui bloc de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din Constanța. Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea identității victimei și a împrejurărilor în care s-a produs incidentul
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