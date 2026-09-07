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Moarte învăluită în mister la Constanța: o femeie a căzut de la etajul 10

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 14:09

O femeie de aproximativ 30 de ani a murit, luni, după ce a căzut de la etajul zece al unui bloc de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din Constanța. Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea identității victimei și a împrejurărilor în care s-a produs incidentul

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, luni, în jurul orei 12.00, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană a căzut de la etajul superior al unui bloc situat pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu din municipiul Constanţa. 

”Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de aproximativ 30 de ani. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii continuă cercetările pentru pentru stabilirea identităţii persoanei respective şi a împrejurărilor exact care au dus la producerea acestui eveniment.

Victima ar fi căzut de la etajul zece al blocului, mai arată sursa citată.

 

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