Moarte învăluită în mister la Constanța: o femeie a căzut de la etajul 10

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 14:09

O femeie de aproximativ 30 de ani a murit, luni, după ce a căzut de la etajul zece al unui bloc de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din Constanța. Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea identității victimei și a împrejurărilor în care s-a produs incidentul

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