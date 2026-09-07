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Câtă țuică poate produce o gospodărie în 2026? Ce prevede Codul fiscal

Țuică/ Profimedia

Țuică/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 10:09

Românii care produc țuică sau rachiu în propria gospodărie pentru consumul familiei trebuie să respecte limita prevăzută de Codul fiscal. Deși în 2026 s-a discutat despre majorarea cantității admise, pragul de 200 de litri nu este, în prezent, în vigoare.

Limita actuală pentru producția de țuică

Potrivit Codului fiscal, țuica și rachiurile de fructe produse în gospodărie și destinate exclusiv consumului propriu pot fi obținute într-o cantitate echivalentă de cel mult 0,50 hectolitri, respectiv 50 de litri de alcool pur pe an.

Regula se aplică producției realizate din fructe precum prune, mere sau pere, inclusiv cele provenite din gospodărie și transformate în țuică ori rachiu pentru consumul propriu.

Majorarea la 200 de litri, discutată în Parlament

În 2026, Parlamentul a discutat posibilitatea majorării limitei pentru producția casnică de alcool, de la 50 de litri la 200 de litri. Totuși, această modificare nu a intrat în vigoare.

Prin urmare, pentru moment, gospodăriile trebuie să țină cont de limita de 50 de litri de alcool pur pe an prevăzută de legislația fiscală.

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