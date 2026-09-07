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Social· 1 min citire
Câtă țuică poate produce o gospodărie în 2026? Ce prevede Codul fiscal
Țuică/ Profimedia
Românii care produc țuică sau rachiu în propria gospodărie pentru consumul familiei trebuie să respecte limita prevăzută de Codul fiscal. Deși în 2026 s-a discutat despre majorarea cantității admise, pragul de 200 de litri nu este, în prezent, în vigoare.
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