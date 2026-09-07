Câtă țuică poate produce o gospodărie în 2026? Ce prevede Codul fiscal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 10:09

Românii care produc țuică sau rachiu în propria gospodărie pentru consumul familiei trebuie să respecte limita prevăzută de Codul fiscal. Deși în 2026 s-a discutat despre majorarea cantității admise, pragul de 200 de litri nu este, în prezent, în vigoare.

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