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Social· 1 min citire
Traficul feroviar către Aeroportul Otopeni, blocat patru ore după defectarea unui tren privat
Gara Aeroportului „Henri Coandă”
Circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroportul Internațional „Henri Coandă” a fost întreruptă, în noaptea de duminică spre luni, timp de aproximativ patru ore. Blocajul a fost provocat de defectarea unui automotor operat de compania privată Transferoviar Grup.
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