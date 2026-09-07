Traficul feroviar către Aeroportul Otopeni, blocat patru ore după defectarea unui tren privat

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 08:08

Circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroportul Internațional „Henri Coandă” a fost întreruptă, în noaptea de duminică spre luni, timp de aproximativ patru ore. Blocajul a fost provocat de defectarea unui automotor operat de compania privată Transferoviar Grup.

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