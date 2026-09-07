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Traficul feroviar către Aeroportul Otopeni, blocat patru ore după defectarea unui tren privat

Gara Aeroportului „Henri Coandă”

Gara Aeroportului „Henri Coandă”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 08:08

Circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroportul Internațional „Henri Coandă” a fost întreruptă, în noaptea de duminică spre luni, timp de aproximativ patru ore. Blocajul a fost provocat de defectarea unui automotor operat de compania privată Transferoviar Grup.

Potrivit informațiilor transmise de CFR SA, trenul Regio-Expres R-E 10120 a rămas imobilizat duminică seară, la ora 21:55, între Terminalul Aeroportului „Henri Coandă” și punctul de oprire Patinoar, în zona administrată de Regionala CFR București.

Tren defect pe ruta către Aeroportul Otopeni

Defecțiunea automotorului a dus la oprirea temporară a traficului feroviar pe tronsonul care asigură legătura dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni. Operatorul a cerut trimiterea unui vehicul de intervenție pentru retragerea garniturii avariate.

Automotorul de ajutor, aparținând aceluiași operator, a ajuns la trenul defect, însă prima încercare de cuplare nu a reușit. CFR SA a explicat că intervenția a fost îngreunată de o problemă tehnică de recunoaștere și conectare între cele două vehicule.

După efectuarea operațiunilor necesare pentru degajarea căii ferate, trenul rămas blocat a fost retras. Circulația feroviară spre și dinspre Aeroportul Internațional „Henri Coandă” a fost reluată luni, la ora 01:50.

Reprezentanții CFR SA au precizat că linia a fost eliberată, iar trenurile au putut circula din nou în condiții de siguranță.

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