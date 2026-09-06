Incendiu puternic la o locomotivă, în Gara Buftea. Circulația trenurilor a fost afectată temporar

Publicat 6 sept. 2026, 16:55 Actualizat 6 sept. 2026, 16:56

Locomotiva unui tren tehnologic aflat în stația CFR Buftea a fost cuprinsă de flăcări, duminică, 6 septembrie 2026. Incident a fost confirmat de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, care a precizat că pentru a permite intervenția pompierilor, a fost scoasă de sub tensiune linia de contact pe ruta Periș–Chitila, ceea ce a blocat temporar circulația feroviară.

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