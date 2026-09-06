Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Incendiu puternic la o locomotivă, în Gara Buftea. Circulația trenurilor a fost afectată temporar
Locomotiva in flacari (foto arhiva)
Publicat6 sept. 2026, 16:55
Actualizat6 sept. 2026, 16:56
Locomotiva unui tren tehnologic aflat în stația CFR Buftea a fost cuprinsă de flăcări, duminică, 6 septembrie 2026. Incident a fost confirmat de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, care a precizat că pentru a permite intervenția pompierilor, a fost scoasă de sub tensiune linia de contact pe ruta Periș–Chitila, ceea ce a blocat temporar circulația feroviară.
Citește și
- 16:02Peste 10 autocare au venit la Festivalul Borșului Lipovenesc, deși evenimentul nu a fost organizat. Primarul dă vina pe agenții de turism și inteligența artificială
- 13:17Explozie groaznică într-un parc auto din Suceava. Intervenție de urgență în zonă
- 12:20Podul Basarab se deschide circulației în această seară. Ciucu anunță când vor fi finalizate reparațiile
- 11:59Bărbat din Republica Moldova, căutat după ce a abandonat o mașină furată din Bulgaria, în Mehedinți
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News