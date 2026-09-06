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Incendiu puternic la o locomotivă, în Gara Buftea. Circulația trenurilor a fost afectată temporar

Locomotiva in flacari (foto arhiva)

Locomotiva in flacari (foto arhiva)

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat6 sept. 2026, 16:55
Actualizat6 sept. 2026, 16:56

Locomotiva unui tren tehnologic aflat în stația CFR Buftea a fost cuprinsă de flăcări, duminică, 6 septembrie 2026. Incident a fost confirmat de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, care a precizat că pentru a permite intervenția pompierilor, a fost scoasă de sub tensiune linia de contact pe ruta Periș–Chitila, ceea ce a blocat temporar circulația feroviară.

Potrivit unui comunicat CFR SA, incendiul a izbucnit în jurul orei 14:30, la locomotiva trenului tehnologic nr. 91108, compus din vagoane dozatoare pentru transportul pietrei sparte. Flăcările au cuprins partea frontală a locomotivei, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a limita extinderea focului.

Cum au intervenit pompierii?

ISU București–Ilfov a trimis la fața locului patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, inclusiv una de capacitate mărită, precum și o autospecială de primă intervenție și comandă. Linia de contact a fost scoasă de sub tensiune pentru protejarea echipajelor și eliminarea riscului electric.

Impact asupra circulației feroviare

Pentru a permite intervenția în siguranță, alimentarea cu energie electrică a fost oprită temporar pe distanța Periș–Chitila, pe ambele fire de circulație. Circulația trenurilor a fost afectată până la finalizarea intervenției și verificarea instalațiilor de electrificare. CFR SA a precizat că siguranța feroviară rămâne prioritară.

Conform informațiilor oficiale, nu au fost persoane rănite. Trenul era unul tehnologic, folosit pentru lucrări pe infrastructura feroviară, nu pentru transportul de călători.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a incendiului. Specialiștii CFR verifică infrastructura și instalațiile electrice înainte de repunerea sub tensiune a liniei de contact.

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