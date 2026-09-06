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Microbuz răsturnat în Iași: două persoane au fost transportate la spital

Microbuz răsturnat

Microbuz răsturnat

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 sept. 2026, 11:52

Două persoane au ajuns la spital duminică, după ce un microbuz în care se aflau șase pasageri s-a răsturnat în localitatea Sârca, comuna Bălțați, județul Iași.

Accidentul s-a produs în afara părții carosabile, iar autoritățile au mobilizat mai multe echipaje de intervenție pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, microbuzul avea la bord șase persoane în momentul producerii accidentului. Toți ocupanții vehiculului au fost consultați medical la fața locului.

În urma evaluărilor, două persoane au avut nevoie de îngrijiri suplimentare și au fost transportate la spital pentru investigații de specialitate.

La intervenție au participat o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Polițiștii și celelalte instituții competente urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul și care au fost cauzele care au dus la răsturnarea microbuzului.

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