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Social· 1 min citire
Microbuz răsturnat în Iași: două persoane au fost transportate la spital
Microbuz răsturnat
Două persoane au ajuns la spital duminică, după ce un microbuz în care se aflau șase pasageri s-a răsturnat în localitatea Sârca, comuna Bălțați, județul Iași.
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