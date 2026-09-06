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Extern· 1 min citire
Alertă climatică: El Nino, aproape de un record istoric. Secetă, inundații și caniculă
Publicat6 sept. 2026, 07:51
SursăRealitatea PLUS
Alertă climatică la nivel global. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că fenomenul El Nino se intensifică rapid și ar putea ajunge la o forță fără precedent. ONU avertizează că efectele se vor resimți în întreaga lume: secete severe, ploi torențiale, inundații, incendii și valuri devastatoare de căldură.
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