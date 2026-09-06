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Alertă climatică: El Nino, aproape de un record istoric. Secetă, inundații și caniculă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 07:51
SursăRealitatea PLUS

Alertă climatică la nivel global. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că fenomenul El Nino se intensifică rapid și ar putea ajunge la o forță fără precedent. ONU avertizează că efectele se vor resimți în întreaga lume: secete severe, ploi torențiale, inundații, incendii și valuri devastatoare de căldură.

Temperatura apelor din zona centrală a Pacificului este deja cu aproximativ 2,6 grade Celsius peste media ultimilor 30 de ani, iar radarele indică un posibil vârf de aproape 4 grade în luna noiembrie.

Fenomenul ar putea continua până în februarie 2027, iar anul viitor ar putea deveni cel mai călduros an înregistrat vreodată.

El Nino este un fenomen natural, provocat de încălzirea anormală a apelor Pacificului. Însă temperaturile tot mai ridicate ale oceanelor, pe fondul schimbărilor climatice, îi pot amplifica efectele.

ONU avertizează că lumea intră într-o perioadă cu riscuri tot mai mari pentru agricultură, resursele de apă și securitatea alimentară. Iar efectele acestui fenomen ar putea fi resimțite până anul viitor. 

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