Alertă climatică: El Nino, aproape de un record istoric. Secetă, inundații și caniculă

Publicat 6 sept. 2026, 07:51 Sursă Realitatea PLUS

Alertă climatică la nivel global. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că fenomenul El Nino se intensifică rapid și ar putea ajunge la o forță fără precedent. ONU avertizează că efectele se vor resimți în întreaga lume: secete severe, ploi torențiale, inundații, incendii și valuri devastatoare de căldură.

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