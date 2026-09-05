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SUA avertizează NATO după atacul cu drone de la Leipzig: „Nu vom tolera acest lucru”

NATO

NATO

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 20:03

Statele NATO trebuie să reacționeze ferm la acțiunile deliberate de război hibrid și să nu normalizeze astfel de incidente, a transmis sâmbătă Matthew Whitaker, ambasadorul Statelor Unite la NATO. Oficialul american a dat asigurări că Washingtonul va susține aliații care devin ținta unor asemenea amenințări.

Declarațiile vin după incidentul de la Aeroportul Leipzig/Halle, din Germania, unde autoritățile de la Berlin au pus pe seama Rusiei o tentativă de atac cu drone produsă luna trecută. Whitaker a apreciat că episodul este mai grav decât situațiile în care drone rusești îndreptate spre Ucraina au ajuns accidental pe teritoriul unor țări NATO.

„Există și acțiuni hibride mai îngrijorătoare, precum cele pe care le-am văzut la Leipzig sau în Polonia”, a spus ambasadorul SUA, în marja unei conferințe de afaceri organizate în Italia, potrivit Reuters.

NATO, mesaj ferm după incidentele cu drone

Matthew Whitaker a subliniat că statele membre trebuie să rămână pregătite și vigilente în fața noilor riscuri de securitate. În același timp, ele trebuie să transmită fără echivoc că acțiunile de acest tip nu vor fi tolerate.

Potrivit diplomatului american, atunci când autorii unor astfel de incidente pot fi identificați, răspunsul politic trebuie să fie clar și consecvent.

„Dacă putem identifica cine se află în spatele acestor acțiuni, așa cum a făcut Germania, trebuie să ne exprimăm ferm poziția: este inacceptabil și nu vom tolera acest lucru”, a afirmat Whitaker.

Infrastructura critică, posibilă țintă

Ambasadorul SUA la NATO a atras atenția și asupra vulnerabilității infrastructurii critice. Printre obiectivele care ar putea fi vizate se află instalațiile și activele din sectorul energetic, care trebuie supravegheate atent de autoritățile naționale.

Whitaker a precizat că răspunsul operativ la astfel de provocări revine în primul rând fiecărui stat afectat. Totuși, SUA rămân alături de aliați atunci când aceștia se confruntă cu acte de război hibrid sau alte amenințări la adresa securității.

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