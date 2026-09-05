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Extern· 2 min citire
SUA avertizează NATO după atacul cu drone de la Leipzig: „Nu vom tolera acest lucru”
NATO
Statele NATO trebuie să reacționeze ferm la acțiunile deliberate de război hibrid și să nu normalizeze astfel de incidente, a transmis sâmbătă Matthew Whitaker, ambasadorul Statelor Unite la NATO. Oficialul american a dat asigurări că Washingtonul va susține aliații care devin ținta unor asemenea amenințări.
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