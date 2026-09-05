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Trump dă asigurări că Putin nu intenţionează să atace NATO: „Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine”

Donald Trump și Vladimir Putin (Profimedia)

Donald Trump și Vladimir Putin (Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 sept. 2026, 07:08

Președintele american Donald Trump a dat din nou asigurări că omologul său rus, Vladimir Putin, „nu are intenția de a ataca” NATO. Declarația vine după ce Germania a acuzat Moscova că ar fi trimis la începutul lunii august o dronă încărcată cu explozibili pe aeroportul din Leipzig, iar emisarii americani se află din nou la Moscova pentru o serie de negocieri.

 „Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine. Putin nu are intenţia de a ataca teritoriul NATO”, a declarat liderul american în Biroul Oval, potrivit AFP.

Trump a mai dat astfel de asigurări și săptămâna trecută săptămâna trecută, în timpul unei discuţii cu presa la Casa Albă, precizând atunci că Putin „nu va ataca un teritoriu al NATO” și că a avut „discuţii constructive” cu el, scrie news.ro.

Trump a precizat, în acelaşi timp, vineri că îi trimite pe emisarii săi Jared Kushner şi Steve Witkoff la Moscova şi la Kiev cu o propunere de a pune capăt războiului din Ucraina.

Două surse au declarat anterior pentru Reuters că cei doi intenţionau să se deplaseze la Moscova în weekend, urmând ca apoi să viziteze Kievul. Cu toate acestea, itinerariul a suferit modificări în ultimele zile, iar etapa Kiev a călătoriei nu era încă pe deplin sigură, a afirmat una dintre surse, vineri.

Încercările administraţiei Trump de a găsi o soluţie pentru războiul din Ucraina s-au soldat, în mare parte, cu un eşec, iar negocierile au intrat în impas în ultimele luni.

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