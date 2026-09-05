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Extern· 1 min citire
Trump dă asigurări că Putin nu intenţionează să atace NATO: „Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine”
Donald Trump și Vladimir Putin (Profimedia)
Președintele american Donald Trump a dat din nou asigurări că omologul său rus, Vladimir Putin, „nu are intenția de a ataca” NATO. Declarația vine după ce Germania a acuzat Moscova că ar fi trimis la începutul lunii august o dronă încărcată cu explozibili pe aeroportul din Leipzig, iar emisarii americani se află din nou la Moscova pentru o serie de negocieri.
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