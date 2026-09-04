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Extern· 1 min citire
Un TIR blocat între bariere a fost spulberat de tren
Accident feroviar
Publicat4 sept. 2026, 22:27
SursăRealitatea PLUS
Clipe de groază în Polonia! Un TIR fost spulberat de tren după ce a rămas blocat între bariere. Imagini cu un puternic impact emoțional.
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