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Extern· 1 min citire

Un TIR blocat între bariere a fost spulberat de tren

Accident feroviar

Accident feroviar

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat4 sept. 2026, 22:27
SursăRealitatea PLUS

Clipe de groază în Polonia! Un TIR fost spulberat de tren după ce a rămas blocat între bariere. Imagini cu un puternic impact emoțional.

Accident feroviar în Polonia

Camionul intrase pe trecerea de cale ferată când barierele au început să coboare.

Șoferul a încercat să dea cu spatele, deși martorii îi făceau semn să spargă bariera și să iasă imediat de pe calea ferată.

A pierdut însă secunde prețioase, iar trenul cu peste 200 de călători a lovit în plin remorca.

Șoferul TIR-ului și pasagerii au scăpat nevătămați, însă mecanicul locomotivei a ajuns la spital.

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