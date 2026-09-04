Zelenski cere Rusiei să suspende loviturile aeriene în timpul vizitei emisarilor lui Trump la Kiev: ”Trebuie să garanteze”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 sept. 2026, 20:59

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că Ucraina nu va efectua lovituri aeriene asupra Rusiei în timpul vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și a cerut Rusiei să asigure reciprocitatea pe durata deplasării celor doi oficiali la Kiev, relatează Reuters și AFP.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre volodimir zelenskinegocieriRusialovituri