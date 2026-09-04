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Zelenski cere Rusiei să suspende loviturile aeriene în timpul vizitei emisarilor lui Trump la Kiev: ”Trebuie să garanteze”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 sept. 2026, 20:59

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că Ucraina nu va efectua lovituri aeriene asupra Rusiei în timpul vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și a cerut Rusiei să asigure reciprocitatea pe durata deplasării celor doi oficiali la Kiev, relatează Reuters și AFP.

Zelenski cere încetarea reciprocă a loviturilor în timpul negocierilor

”Nu vor exista lovituri aeriene din partea noastră şi Rusia trebuie să garanteze reciproc o încetare a focului - fără lovituri din partea ei - în timpul duratei necesare pentru desfăşurarea acestor negocieri”, a declarat Volodimir Zelenski.

Emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner sunt aşteptaţi duminică la Kiev, pentru prima oară, în cadrul eforturilor diplomatice menite să ducă la încheierea războiului între Ucraina şi Rusia.

Până în acest moment, Rusia nu a confirmat venirea oficialilor americani la Moscova.

Vizita emisarilor lui Trump la Kiev, pusă sub semnul întrebării

Prima vizită la Kiev a emisarilor lui Donald Trump, programată pentru 5–6 septembrie, ar putea fi anulată, după ce Witkoff ”a început să se teamă” de riscurile deplasării în capitala Ucrainei, potrivit unor surse citate de Kyiv Independent.

”Rușii nu vor ca ei să vină aici, la Kiev, iar Witkoff este întotdeauna sensibil la poziția Rusiei. Li se spune acolo că este periculos”, a afirmat una dintre surse.

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