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Extern· 1 min citire
Zelenski cere Rusiei să suspende loviturile aeriene în timpul vizitei emisarilor lui Trump la Kiev: ”Trebuie să garanteze”
FOTO: Arhivă
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că Ucraina nu va efectua lovituri aeriene asupra Rusiei în timpul vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și a cerut Rusiei să asigure reciprocitatea pe durata deplasării celor doi oficiali la Kiev, relatează Reuters și AFP.
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