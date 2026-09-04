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Extern· 1 min citire
Șofer român de TIR, răpit și torturat în Spania
Șofer răpit
Publicat4 sept. 2026, 23:25
SursăRealitatea PLUS
Un șofer român de TIR, în vârstă de 47 de ani, a fost răpit și ținut captiv mai bine de o săptămână în Spania. Totul după ce un transport de aproximativ jumătate de tonă de cocaină a dispărut. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
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