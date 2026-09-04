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Șofer român de TIR, răpit și torturat în Spania

Șofer răpit

Șofer răpit

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 sept. 2026, 23:25
SursăRealitatea PLUS

Un șofer român de TIR, în vârstă de 47 de ani, a fost răpit și ținut captiv mai bine de o săptămână în Spania. Totul după ce un transport de aproximativ jumătate de tonă de cocaină a dispărut. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Clipe de panică pentru un șofer de TIR

Bărbatul a fost bătut și amenințat cu arma, iar polițiștii spanioli au intervenit chiar în momentul în care era transportat către o zonă izolată din provincia Barcelona, unde anchetatorii cred că urma să fie ucis.

Cazul a ieșit la iveală în urma unor imagini făcute publice ajunse în atenția polițiștilor.

În filmări, agresorul cerea informații despre un transport de droguri dispărut și amenința că își va ucide victima dacă marfa nu este găsită.

Potrivit anchetatorilor spanioli, șoferul răpit ar fi fost implicat, alături de alți transportatori români, în logistica unei rețele care transporta droguri din Peninsula Iberică către alte țări europene.

Un clan albanez ar fi comandat transportul a aproximativ 500 de kilograme de cocaină din Portugalia.

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