Șofer român de TIR, răpit și torturat în Spania

Publicat 4 sept. 2026, 23:25 Sursă Realitatea PLUS

Un șofer român de TIR, în vârstă de 47 de ani, a fost răpit și ținut captiv mai bine de o săptămână în Spania. Totul după ce un transport de aproximativ jumătate de tonă de cocaină a dispărut. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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