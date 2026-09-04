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35 de foști polițiști sârbi, trimiși în judecată în Kosovo. Sunt acuzați de implicare într-un masacru comis în 1998

FOTO: Memorialul Adem Jashari din Prekaz

FOTO: Memorialul Adem Jashari din Prekaz

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 sept. 2026, 23:52

Procurorii din Kosovo au trimis vineri în judecată 35 de foști polițiști sârbi, acuzați de implicare într-un presupus masacru în care au fost ucise zeci de rude ale unui lider al gherilelor albaneze, în 1998, în timpul războiului din Kosovo, pe atunci provincie a Serbiei. 10 ani mai târziu, Kosovo și-a declarat unilateral independența.

Masacrul de la Prekaz din martie 1998

În jur de 60 de persoane, în principal membri ai familiei lui Adem Jashari, au fost ucise alături de acesta în timp ce forţele sârbe au lansat un atac contra comandantului fondator al „Armatei de Eliberare din Kosovo” (UCK) în martie 1998.

Masacrul a survenit după un asediu desfăşurat de unităţi speciale ale poliţiei şi armatei sârbe împotriva proprietăţii familiale a lui Jashari din satul Prekaz, în nord-vestul Kosovo.

Printre persoanele ucise se aflau 20 de membri ai familiei lui Adem Jashari, precum şi vecini ai acestuia.

Procurorul special Blerim Isufaj a declarat că este vorba despre „prima punere sub acuzare în legătură cu uciderea de civili la proprietatea Jashari din Prekaz”. El a precizat că tribunalului îi revine să evalueze actul de acuzare şi probele pe care le conţine.

Atacul respectiv fusese condus de Milorad Ulemek, alias „Legija”, fost şef al unei unităţi de comando a poliţiei sârbe.

În prezent, Ulemek execută două pedepse cu închisoarea de 40 de ani pentru că ar fi orchestrat asasinarea premierului reformator sârb Zoran Djindjic în 2003 şi a fostului preşedinte Ivan Stambolic în anul 2000.

Conflictul dintre Kosovo și Serbia continuă

Regiunea Kosovo şi-a declarat unilateral independenţa faţă de Belgrad în februarie 2008, la aproape un deceniu după ce NATO a bombardat forţele sârbe pentru a opri uciderea şi expulzarea etnicilor albanezi din regiune.

Independenţa Kosovo este recunoscută de peste 100 de state din întreaga lume, printre care 22 dintre cele 27 de membre ale Uniunii Europene. Excepţiile sunt Spania, România, Grecia, Slovacia şi Cipru.

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