35 de foști polițiști sârbi, trimiși în judecată în Kosovo. Sunt acuzați de implicare într-un masacru comis în 1998

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 sept. 2026, 23:52

Procurorii din Kosovo au trimis vineri în judecată 35 de foști polițiști sârbi, acuzați de implicare într-un presupus masacru în care au fost ucise zeci de rude ale unui lider al gherilelor albaneze, în 1998, în timpul războiului din Kosovo, pe atunci provincie a Serbiei. 10 ani mai târziu, Kosovo și-a declarat unilateral independența.

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