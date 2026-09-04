Noi reguli de intrare în Uniunea Europeană: Pasagerii din afara spațiului comunitar vor înfronta controale mai stricte și timpi mari de așteptare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 23:54

Implementarea integrală a noului sistem european de control biometric la frontiere va genera întârzieri semnificative pe aeroporturile din Uniunea Europeană. Conform analizelor din presa internațională, pasagerii care provin din state terțe, din afara spațiului comunitar, se vor confrunta cu proceduri de verificare amplificate și timpi de așteptare considerabil mai mari la punctele de trecere a frontierei.

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