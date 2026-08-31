Bebelușă, din România, răpită dintr-un centru de plasament din Italia. Anchetatorii verifică o posibilă legătură cu dispariția fraților

Un caz șocant a pus pe jar autoritățile din Italia. O fetiță româncă în vârstă de numai cinci luni a fost luată dintr-un centru de plasament din Caserta, în noaptea de 28 spre 29 august. Bebelușul se afla în grija serviciilor sociale de aproximativ 40 de zile, după ce fusese separat de părinți din cauza condițiilor în care fusese găsit.
Potrivit informațiilor prezentate de presa italiană, anchetatorii încearcă acum să stabilească cine a pus la cale dispariția copilului și unde se află acesta.
Doi indivizi cu cagule au intrat în centrul de plasament
Dispariția bebelușei ar fi avut loc în timpul nopții. Conform informațiilor publicate de La Repubblica, două persoane îmbrăcate în haine negre și având fețele acoperite au pătruns în centrul de plasament din Caserta.
Suspecții ar fi intrat prin efracție, profitând de faptul că o ușă era întredeschisă. În acel moment, supraveghetoarea se afla singură cu fetița.
Femeia a relatat că bebelușul era în brațele sale, deoarece nu reușise să adoarmă. Situația s-a schimbat însă în doar câteva secunde, după apariția celor doi indivizi.
„Am țipat și am întrebat cine sunt, dar au apucat-o pe fetiță și au fugit”, a povestit supraveghetoarea, potrivit presei italiene.
Copila fusese preluată de serviciile sociale
Fetița ajunsese în centrul de plasament cu aproximativ 40 de zile înainte de răpire. Decizia autorităților de a o prelua din mediul familial ar fi fost luată după ce bebelușul fusese găsit într-o mașină alături de părinții săi.
În autoturism s-ar fi aflat fiare vechi și diverse deșeuri, iar condițiile igienice erau considerate nepotrivite pentru un copil atât de mic. În urma intervenției serviciilor sociale, bebelușul a fost plasat într-un centru specializat.
Anchetatorii verifică acum toate informațiile care ar putea duce la identificarea celor două persoane care au intrat în centru și au plecat cu fetița.
Și frații mai mari ar fi dispărut în urmă cu câteva luni
Cazul devine și mai complicat după apariția unor informații despre ceilalți copii din familie.
Avocata Simona Molisso, care este tutore și curator special pentru cei patru frați mai mari ai bebelușei, susține că și aceștia ar fi fost răpiți cu câteva luni înainte.
Polițiștii încearcă să afle dacă între dispariția fraților și răpirea bebelușei există o legătură. Oamenii legii trebuie să stabilească inclusiv cine ar fi putut avea interesul să ia copiii și dacă în spatele celor două incidente se află aceleași persoane.
Până în acest moment, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile italiene caută indicii care să permită localizarea fetiței de cinci luni și identificarea suspecților.