Bebelușă, din România, răpită dintr-un centru de plasament din Italia. Anchetatorii verifică o posibilă legătură cu dispariția fraților

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 23:36

Un caz șocant a pus pe jar autoritățile din Italia. O fetiță româncă în vârstă de numai cinci luni a fost luată dintr-un centru de plasament din Caserta, în noaptea de 28 spre 29 august. Bebelușul se afla în grija serviciilor sociale de aproximativ 40 de zile, după ce fusese separat de părinți din cauza condițiilor în care fusese găsit.

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