Salvare miraculoasă în Nepal. O fetiță de 6 ani a fost scoasă vie din noroi după trei zile și trei nopți – VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 21:25

În mijlocul unei tragedii de proporții care a lovit Nepalul, povestea unei fetițe de doar șase ani aduce o rază de speranță. Manisha Magar a fost găsită în viață după ce a rămas captivă sub noroi și moloz timp de trei zile și trei nopți, în urma alunecărilor de teren devastatoare care au afectat localitatea Timure.

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