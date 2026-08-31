Salvare miraculoasă în Nepal. O fetiță de 6 ani a fost scoasă vie din noroi după trei zile și trei nopți – VIDEO

În mijlocul unei tragedii de proporții care a lovit Nepalul, povestea unei fetițe de doar șase ani aduce o rază de speranță. Manisha Magar a fost găsită în viață după ce a rămas captivă sub noroi și moloz timp de trei zile și trei nopți, în urma alunecărilor de teren devastatoare care au afectat localitatea Timure.
Operațiunea dramatică de salvare a avut loc la câteva zile după dezastrul produs în nordul Nepalului. Timure s-a numărat printre primele localități lovite de valul uriaș de noroi și resturi care a măturat totul în cale.
Salvatorii au auzit strigătele copilei
Imaginile surprinse de poliția nepaleză în timpul intervenției arată momentul în care echipele de salvare încearcă să îndepărteze strat după strat de pământ și resturi.
Operațiunea a fost ghidată de vocea fetiței. Salvatorii au auzit strigătele venite de sub dărâmături și au continuat să sape până când au reușit să ajungă la ea.
La un moment dat, unul dintre membrii echipei reușește să o scoată pe Manisha din zona în care fusese îngropată. Copila este preluată imediat în brațe și transportată într-un loc sigur.
Potrivit autorităților nepaleze, fetița ar fi rezistat trei zile și trei nopți sub noroi.
După ce a fost eliberată, Manisha a primit primele îngrijiri medicale, iar ulterior a fost transportată la spital pentru evaluare și tratament.
Imaginile salvării au emoționat o lume întreagă
În imaginile făcute publice de poliția din Nepal poate fi văzută fetița învelită într-o pătură, în timp ce oamenii din jurul său încearcă să îi ofere hrană și să o ajute să își revină după experiența terifiantă.
Autoritățile au transmis că Manisha este acum „în sfârșit în siguranță”.
Salvarea sa reprezintă una dintre puținele vești bune venite dintr-o zonă grav afectată de alunecări de teren și inundații.
Căutările continuă pentru persoanele dispărute
În timp ce Manisha a avut parte de un final fericit, echipele de intervenție continuă să caute victimele care nu au fost încă găsite.
Salvatori nepalezi și chinezi sunt mobilizați în regiunile afectate de dezastru, în condiții extrem de dificile. Cantitățile uriașe de noroi și resturi îngreunează accesul către localitățile afectate și fac operațiunile de căutare extrem de periculoase.
Bilanțul tragediei de pe ambele părți ale frontierei dintre Nepal și China a continuat să crească, ajungând, potrivit datelor prezentate în materialul inițial, la 939 de persoane decedate și 3.925 de persoane date dispărute.
În acest context dramatic, salvarea fetiței de șase ani reprezintă un moment de speranță pentru familiile care încă își caută rudele dispărute.
Povestea lui Manisha Magar arată încă o dată cât de imprevizibile pot fi operațiunile de salvare după producerea unor dezastre naturale de asemenea amploare. După 72 de ore petrecute sub noroi, copila a fost găsită în viață și a primit șansa de a se întoarce la familia sa.