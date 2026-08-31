Mărturiile profesorului erou din Nepal. A salvat 900 de elevi

Publicat 31 aug. 2026, 20:02 Sursă Realitatea PLUS

Situație critică, în continuare, în Nepal, după inundațiile devastatoare. Directorul unei școli care a fost înghiţită de inundații a devenit erou pentru 900 de elevi după ce a decis să îi evacueze cu doar câteva minute înainte de dezastru. Între timp, cel puțin peste 800 de oameni au murit, iar alți 2.500 au fost dați dispăruți în urma viiturii. Echipele de salvatori fac acum eforturi disperate să salveze 830 de angajați ai unei hidrocentrale, despre care se crede că ar fi rămas blocați în tuneluri. Imagini și informații care pot afecta în mod special minorii.

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