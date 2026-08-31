Alertă în Marea Baltică. Avion de spionaj rusesc, interceptat la doar 30 de km de coasta Poloniei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 18:29

Avioanele de luptă poloneze au interceptat un avion rusesc de recunoaştere deasupra Mării Baltice, la aproximativ 30 de kilometri de litoralul Poloniei, într-un nou incident care se înscrie într-o serie de întâlniri similare cu aeronave militare ruseşti, relatează TVP World.

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