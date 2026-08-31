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Extern· 1 min citire
Alertă în Marea Baltică. Avion de spionaj rusesc, interceptat la doar 30 de km de coasta Poloniei
FOTO: avionslegendaires.net
Avioanele de luptă poloneze au interceptat un avion rusesc de recunoaştere deasupra Mării Baltice, la aproximativ 30 de kilometri de litoralul Poloniei, într-un nou incident care se înscrie într-o serie de întâlniri similare cu aeronave militare ruseşti, relatează TVP World.
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