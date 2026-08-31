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Alertă în Marea Baltică. Avion de spionaj rusesc, interceptat la doar 30 de km de coasta Poloniei

FOTO: avionslegendaires.net

FOTO: avionslegendaires.net

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 18:29

Avioanele de luptă poloneze au interceptat un avion rusesc de recunoaştere deasupra Mării Baltice, la aproximativ 30 de kilometri de litoralul Poloniei, într-un nou incident care se înscrie într-o serie de întâlniri similare cu aeronave militare ruseşti, relatează TVP World.

Avionul rusesc, interceptat în apropierea coastei poloneze

Avionul rusesc Il-20 a fost interceptat la nord de Łeba, oraş situat pe litoralul nordic al Poloniei, fără să pătrundă însă în spaţiul aerian polonez, a anunţat ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, într-un mesaj publicat pe X.

Potrivit ministrului, Rusia testează din nou capacitatea Poloniei de descurajare şi reacţia sistemelor sale de apărare aeriană.

La 3 august, avioane de luptă poloneze au interceptat deasupra Mării Baltice un avion rusesc de recunoaştere. Un incident similar a avut loc şi în ziua următoare.

În luna iulie, Polonia a mobilizat, de asemenea, avioane de luptă pentru a intercepta două aeronave ruseşti Su-30SM2, care decolaseră din regiunea Kaliningrad.

În urmă cu o săptămână, Polonia a primit cinci dintre avioanele F-35 comandate din Statele Unite.

”Numerele norocoase de astăzi: 3512, 3513, 3514, 3515 şi 3516. Nu le veţi juca la Lotto, dar pentru securitatea Poloniei, este într-adevăr un cvintet grozav! Următoarele cinci avioane F-35 sunt deja în Polonia!”, a scris pe X ministrul apărării.

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