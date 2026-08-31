A cincea zi de atacuri asupra Kievului. Rusia a trimis din nou roiuri de drone spre capitala Ucrainei

Atacurile cu drone lansate de Rusia asupra Kievului și a zonelor din jurul capitalei ucrainene au continuat luni pentru a cincea zi la rând. Loviturile au provocat victime și pagube la clădiri civile și comerciale, în timp ce alertele aeriene repetate afectează viața de zi cu zi a locuitorilor.
Patru persoane au fost rănite în regiunea Kiev
Noile atacuri au avut loc luni dimineața, când dronele rusești au lovit mai multe puncte din regiunea Kiev. Guvernatorul Timur Tkacenko a anunțat pe Telegram că patru persoane au fost rănite.
Potrivit oficialului, au fost avariate mai multe depozite, un bloc de apartamente și un magazin. Atacurile au venit după mai multe nopți consecutive în care capitala și localitățile din apropiere au fost vizate de valuri de drone.
În ultimele zile, formațiuni numeroase de vehicule aeriene fără pilot au survolat Kievul și zonele adiacente. O parte importantă dintre acestea au fost echipate cu motoare cu reacție, ceea ce a contribuit la intensitatea atacurilor asupra capitalei.
Un atac asupra unui depozit de muniții a provocat 38 de victime
Seria de lovituri a avut și consecințe grave în zilele precedente. Vineri, o dronă care a lovit și a detonat un depozit de muniții a provocat explozii secundare, iar 38 de persoane au murit în urma acestora.
Atacurile repetate au afectat locuințe și alte clădiri și au provocat victime în rândul populației locale. Ritmul operațiunilor aeriene a determinat autoritățile să emită alerte în mod repetat, inclusiv în timpul zilei.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică faptul că Moscova urmărește, prin această campanie prelungită, să afecteze moralul populației.
Aproape 1.500 de drone lansate în patru zile
Potrivit lui Zelenski, Rusia a lansat în numai patru zile aproape 1.500 de drone asupra Ucrainei. Mai mult de jumătate dintre aceste aparate erau propulsate de motoare cu reacție, conform datelor prezentate de președintele ucrainean.
Dimensiunea valurilor de atacuri pune presiune asupra sistemului de apărare aeriană al Ucrainei, în condițiile în care Kievul s-a confruntat în această vară cu o lipsă de rachete interceptoare.
Aceste arme defensive au un rol esențial în protejarea teritoriului ucrainean, în special împotriva rachetelor balistice, care necesită sisteme de interceptare capabile să le angajeze în timpul zborului.
Atacuri și în Odesa și Krivoi Rog
Ofensiva aeriană nu s-a limitat la capitală. În regiunea Odesa, guvernatorul Oleh Kiper a anunțat luni că o lovitură rusească a provocat un incendiu la un terminal aparținând companiei private de curierat Nova Poșta.
Un alt atac a avut loc în Krivoi Rog, în sudul Ucrainei. O dronă echipată cu motor cu reacție a lovit o companie industrială, iar un oficial local a anunțat că două persoane au fost rănite.
Loviturile asupra unor obiective economice au devenit tot mai frecvente în ultimele săptămâni, atât Rusia, cât și Ucraina vizând infrastructură și facilități utilizate de companii comerciale.
Depozitele și centrele logistice au devenit ținte
Rusia a atacat în Ucraina depozite aparținând unor mari lanțuri de supermarketuri, principalul serviciu poștal și magazine care comercializează produse de larg consum.
În același timp, Ucraina a desfășurat propriile atacuri cu drone asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei. Luni, aparate fără pilot ucrainene au fost trimise către un centru logistic din Ekaterinburg.
Extinderea loviturilor asupra infrastructurii economice adaugă o nouă dimensiune confruntării, întrucât obiectivele comerciale și logistice sunt afectate alături de țintele cu caracter militar.
Alertele aeriene perturbă transportul din Kiev
Atacurile desfășurate inclusiv în timpul zilei au modificat semnificativ activitatea cotidiană în capitala ucraineană. Alarmele aeriene au dus la oprirea metroului și au provocat întârzieri în deplasările locuitorilor.
În timpul alertelor, zeci de pasageri au ajuns să aștepte pe peroane aglomerate reluarea circulației trenurilor care traversează Niprul. Pentru milioane de oameni din Kiev și împrejurimi, succesiunea alarmelor de la o zi la alta a devenit o componentă constantă a vieții cotidiene.