A cincea zi de atacuri asupra Kievului. Rusia a trimis din nou roiuri de drone spre capitala Ucrainei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 16:16

Atacurile cu drone lansate de Rusia asupra Kievului și a zonelor din jurul capitalei ucrainene au continuat luni pentru a cincea zi la rând. Loviturile au provocat victime și pagube la clădiri civile și comerciale, în timp ce alertele aeriene repetate afectează viața de zi cu zi a locuitorilor.

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