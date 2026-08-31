Iranul răspunde după mesajul lui Trump despre distrugerea insulei Kharg. Ce se întâmplă pe insula strategică

Un nou schimb de declarații amplifică tensiunile dintre Statele Unite și Iran, după ce Donald Trump a susținut că importanta insulă petrolieră Kharg a fost distrusă. Teheranul respinge însă afirmația președintelui american și transmite că activitatea petrolieră de pe insulă nu a fost întreruptă.
Hamid Bovard, directorul general al companiei petroliere naționale a Iranului, a declarat luni că operațiunile de pe Kharg continuă în condiții normale. Oficialul iranian a reacționat inclusiv la mesajul publicat de Trump.
Teheranul neagă distrugerea insulei Kharg
Potrivit agenției iraniene Nournews, preluată de Reuters, Hamid Bovard a afirmat că activitatea de pe insulă nu a fost oprită.
„Mesajele lui Trump sunt hilare, iar condițiile din Kharg sunt calme și corespunzătoare”.
Declarația contrazice mesajul publicat de Donald Trump pe propria platformă de socializare. Președintele american afirmase că instalațiile de pe insulă au fost distruse.
Bovard a precizat că lucrătorii din Kharg nu și-au întrerupt activitatea „niciun moment”, chiar dacă insula a fost bombardată de mai multe ori în trecut de Statele Unite și Israel.
Mesajul publicat de Donald Trump
Donald Trump a transmis duminică un mesaj pe Truth Social, fără să ofere detalii despre o eventuală operațiune militară desfășurată asupra insulei.
„Insula Kharg făcută bucăți!!! Președintele DJT”.
Postarea a fost însoțită de un videoclip în care apar explozii spectaculoase pe insulă. Verificările Reuters au indicat că materialul a fost cel mai probabil generat cu ajutorul inteligenței artificiale.
Pentru analizarea imaginilor, agenția britanică de presă a folosit un software destinat identificării materialelor manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale.
Un atac asupra Kharg ar afecta puternic economia iraniană
Kharg are o importanță majoră pentru exporturile energetice ale Iranului. Aproximativ 90% din exporturile iraniene de petrol erau expediate prin această insulă înaintea războiului declanșat de atacurile Statelor Unite și Israelului din 28 februarie.
Rolul său în infrastructura de export face ca eventualele atacuri asupra instalațiilor de pe insulă să aibă efecte directe asupra comerțului cu petrol al Teheranulu
Importanța strategică a insulei depășește componenta militară. O distrugere semnificativă a infrastructurii petroliere ar putea perturba exporturile de energie ale Iranului și ar crea presiuni majore asupra economiei țării.