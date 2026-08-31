Iranul răspunde după mesajul lui Trump despre distrugerea insulei Kharg. Ce se întâmplă pe insula strategică

Publicat 31 aug. 2026, 12:15 Actualizat 31 aug. 2026, 12:17

Un nou schimb de declarații amplifică tensiunile dintre Statele Unite și Iran, după ce Donald Trump a susținut că importanta insulă petrolieră Kharg a fost distrusă. Teheranul respinge însă afirmația președintelui american și transmite că activitatea petrolieră de pe insulă nu a fost întreruptă.

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