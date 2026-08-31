Peste 1.000 de cutremure în zece zile în Spania: sute de oameni evacuați în regiunea Granada

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 09:55

Un roi seismic ieșit din comun zguduie, de aproape două săptămâni, sudul Spaniei. Potrivit Institutului Geografic Național al Spaniei (IGN), citat de presa internațională, în regiunea Granada au fost înregistrate peste 1.000 de cutremure începând cu 14 august, cele mai multe dintre ele de mică intensitate, dar suficiente pentru a alimenta temerile locuitorilor și a scoate din case sute de familii.

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