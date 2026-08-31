Peste 1.000 de cutremure în zece zile în Spania: sute de oameni evacuați în regiunea Granada

Un roi seismic ieșit din comun zguduie, de aproape două săptămâni, sudul Spaniei. Potrivit Institutului Geografic Național al Spaniei (IGN), citat de presa internațională, în regiunea Granada au fost înregistrate peste 1.000 de cutremure începând cu 14 august, cele mai multe dintre ele de mică intensitate, dar suficiente pentru a alimenta temerile locuitorilor și a scoate din case sute de familii.
Peste o mie de seisme în zece zile
Seismologii au înregistrat 1.075 de mișcări seismice în doar zece zile, cu epicentrele concentrate la sud de orașul Granada, în zona localităților Alhendín, Gójar și La Zubia. Majoritatea cutremurelor au avut magnitudini mici, sub 2 grade, însă 12 dintre ele au atins sau au depășit magnitudinea 3, iar 94 au fost resimțite de populație.
Cele mai puternice două seisme din secvență, ambele cu magnitudinea 4,8, s-au produs pe 14 august, seara, și pe 18 august, dimineața. Alte surse citează, pentru seismul din 18 august, o magnitudine de 4,9, cu epicentrul la aproximativ 10 kilometri de Granada și la o adâncime mică, de 11 kilometri — factor care explică de ce seismele, deși moderate ca magnitudine, au fost resimțite atât de puternic la suprafață. Cu o săptămână înainte, sâmbătă, zona fusese zguduită de un alt cutremur, de magnitudine 5,2.
Undele seismice au fost resimțite în peste 500 de localități din Andaluzia, dar și în provinciile Murcia și Castilla-La Mancha, precum și în zona Madridului.
Sute de evacuați și clădiri avariate
În urma evaluărilor de risc, aproximativ 600 de locuitori ai localității Las Gabias au fost evacuați din locuințe, iar toți cei 77 de rezidenți ai unui centru psihopedagogic din zonă au fost relocați, după ce clădirea a suferit avarii.
Din cele 580 de clădiri inspectate până acum de autorități, 459 au fost clasificate drept sigure, 105 au prezentat avarii minore, iar 14 au fost considerate nesigure și necesită măsuri suplimentare de protecție.
Serviciul de urgență 1-1-2 din Andaluzia a primit peste 5.500 de apeluri legate de episodul seismic, majoritatea sesizând fisuri în pereți, persoane blocate în lifturi și avarii la conductele de apă. Autoritățile au raportat 14 intervenții medicale, trei persoane suferind răni ușoare, printre care un minor de 13 ani, lovit de o cărămidă căzută de pe o clădire. Alte relatări din presă vorbesc despre pagube materiale vizibile, dar în general minore, la balcoane și terase.
Ce spun geologii despre risc
Specialiștii spanioli subliniază că fenomenul, deși spectaculos prin numărul de evenimente, nu este neapărat neobișnuit pentru regiune. „Cutremurele cu magnitudinea peste 4 în sudul și sud-estul Spaniei nu sunt ceva neobișnuit”, a declarat geologul Raúl Pérez López, de la Institutul Geologic și Minier al Spaniei (IGME-CSIC), citat de presa spaniolă.
Potrivit IGN, activitatea seismică este generată de falii normale orientate nord-vest – sud-est, active în bazinul Granada, una dintre cele mai seismice zone de pe Peninsula Iberică, parte a regiunii tectonic active Betice, aflată la limita dintre plăcile africană și eurasiatică, unde au fost identificate peste 200 de falii active.
Cazuri similare au mai fost înregistrate în trecut: între 2020 și 2021, o secvență seismică în apropiere de Santa Fe a generat peste 3.000 de cutremure, cel mai puternic ajungând la magnitudinea 4,5.
Riscul unui cutremur major, greu de anticipat
Referitor la posibilitatea unui seism major, similar celui produs în 1884 la Arenas del Rey — de magnitudine 6,5, soldat cu 750-900 de morți —, geologul Raúl Pérez López a explicat că intervalul de aproape 140 de ani scurs de atunci nu poate fi folosit ca bază pentru o predicție. „Cutremurele nu apar la intervale regulate. Pot trece 200 de ani fără un seism major, iar apoi pot avea loc două seisme puternice într-un timp scurt”, a precizat specialistul.
Un alt eveniment istoric semnificativ, cutremurul din 1954, a avut o magnitudine de 7,8, însă efectele la suprafață au fost reduse, întrucât hipocentrul s-a situat la o adâncime foarte mare.
Deocamdată, geologii nu pot preciza cu exactitate momentul unui eventual cutremur major, dar avertizează că zonele costiere mediteraneene ale Spaniei, din Valencia până în Cádiz, prezintă un risc seismic mai ridicat. Ca măsură de precauție, autoritățile au instalat două stații seismice suplimentare, portabile, pentru a monitoriza mai precis activitatea din zonă și pentru a localiza cu mai mare precizie viitoarele evenimente seismice.
Regiunea Granada este vizitată anual de sute de mii de turiști și găzduiește și o comunitate românească semnificativă.