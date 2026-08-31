Iranul ripostează: atac cu drone asupra bazei Al Minhad din EAU. Au fost vizate trupe americane

Baza Al Minhad din Emiratele Arabe Unite, unde sunt staționate trupe americane, a fost atacată cu drone, potrivt anunțului făcut luni de armata iraniană. Atacul ar fi fost lansat ca represalii la loviturile efectuate asupra Iranului. În același timp, Gardienii Revoluției susțin că au doborât o dronă americană de tip MQ-9 în zona strâmtorii Ormuz.
Potrivit unui comunicat difuzat de televiziunea de stat iraniană, Gardienii Revoluției au vizat zone ale bazei Al Minhad în care se află elicoptere și militari americani. Forțele iraniene susțin că au folosit „zeci de drone de atac”.
Baza Al Minhad este situată în Emiratele Arabe Unite și găzduiește militari americani.
Ce spune Teheranul
În aceeași zi, Gardienii Revoluției au afirmat că au doborât o dronă americană de tip MQ-9 deasupra strâmtorii Ormuz, folosind rachete de apărare aeriană.
Potrivit agenției iraniene Mehr, care citează un comunicat al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI), drona s-a prăbușit în apele golfului după ce a fost lovită.
Tot luni, un superpetrolier a luat foc în sudul strâmtorii Ormuz după ce ar fi fost lovit de două mine navale. Incidentul se produce într-o zonă maritimă strategică, unde tensiunile militare au crescut în ultimele zile.
SUA au lovit lansatoare de rachete iraniene
Escaladarea are loc la o zi după ce forțele americane au lovit lansatoare de rachete iraniene din strâmtoarea Ormuz. Operațiunea de duminică a reprezentat prima acțiune militară americană asupra Iranului din ultima lună.
Statele Unite au anunțat, de asemenea, că au finalizat săptămâna trecută operațiunea de îndepărtare a minelor marine de pe rutele internaționale de navigație din strâmtoarea Ormuz.
Gardienii Revoluției anunță victime
Într-o declarație difuzată de postul public de televiziune iranian, Gardienii Revoluției au menționat „martiriul şi rănirea mai multor luptători şi compatrioţi”.
Forțele iraniene au transmis că atacul reprezintă o reacție la acțiunile militare îndreptate împotriva Iranului și au avertizat că acesta va „duce la pedepsirea agresorului”.
Gardienii Revoluției (Corpul Gardienilor Revoluției Islamice - CGRI sau IRGC) sunt o forță militară de elită și paramilitară din Iran, creată ca o armată ideologică pentru protejarea regimului islamic