Iranul ripostează: atac cu drone asupra bazei Al Minhad din EAU. Au fost vizate trupe americane

Publicat 31 aug. 2026, 08:30 Actualizat 31 aug. 2026, 08:32

Baza Al Minhad din Emiratele Arabe Unite, unde sunt staționate trupe americane, a fost atacată cu drone, potrivt anunțului făcut luni de armata iraniană. Atacul ar fi fost lansat ca represalii la loviturile efectuate asupra Iranului. În același timp, Gardienii Revoluției susțin că au doborât o dronă americană de tip MQ-9 în zona strâmtorii Ormuz.

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